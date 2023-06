'Viajando com os Gil' estreia no Prime Video na próxima semana; confira resenha dos episódios

Se já parecia uma honra ver o cotidiano da família de Gilberto Gil na série documental 'Em Casa com os Gil', seguir nessa jornada e adentrar nos bastidores familiares em meio à turnê internacional de comemoração dos 80 anos de carreira do artista em 'Viajando com os Gil', novo lançamento do Prime Video, é bem mais que isso: é uma celebração da qual o público pode fazer parte.

Retornando ao formato para mostrar a família Gil em novos cenários, seis episódios perpassam as apresentações do artista em lugares diferentes do mundo, sempre mostrando os bastidores dos shows e a dinâmica familiar. A produção chega ao streaming no próximo dia 30 de junho.

Confira prévia da série:

A esta coluna, alguns episódios foram disponibilizados com antecedência. Neles, o espectador se encontra com os quase 40 familiares que embarcaram com Gil na jornada da turnê 'Nós, a Gente', em 36 dias, 15 shows e 10 países. Muita gente, de fato, mostrando como vive, ainda que em um cenário específico, uma das famílias mais queridas do Brasil.

Sob direção-geral de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz, 'Viajando com os Gil' tem roteiro de Hermano Vianna e Sebastian Gadea.

Dentro da família Gil

E não é de hoje que contextos familiares encantam com o que há de mais simples em cena. Perpassar a trajetória dos Gil, ainda que em um curto espaço de tempo, se mostra como uma imersão no imaginário do fã da música brasileira, com o anseio de ver alguns dos nomes mais aclamados no Brasil.

É assim que nos vemos atentos aos detalhes de Gilberto Gil durante a turnê, mas também nos vidramos no sorriso de Bela Gil, na potência vocal de Preta Gil e nos demais. Preta, inclusive, surge em um dos vídeos divertidos de divulgação da série cantando 'Sinais de Fogo', no que parece ser a principal união familiar: a música.

As primeiras cenas já deixam aquele sorrisinho no rosto. Essa foi a primeira vez que Gil saiu em turnê apenas com membros da família, e a série utiliza esse apelo para justificar a história com todo o peso que ela merece. Gilberto Gil, por si só, já une muitos corações, mas a família completa é capaz não só de unir como de emocionar.

Flora Gil, Bela Gil, Preta Gil, Flor Gil, Nara Gil, João Gil, Francisco Gil, Bem Gil, José Gil, Marília Gil, Maria Gil, Bento Gil, Pedro Gil, Lucas Gil, Gabriel Gil e outros integrantes da grande família surgem em cena sempre de forma orgânica, como se estivéssemos acompanhando ali, do lado.

"Trabalhar o encontro do artista com o público é uma dimensão do trabalho que foi cultivada durante muitos anos. Tem um sentido educacional também que continua como tarefa a um pai, um velho, essas coisas todas", reflete ele em determinado episódio entre os seis. A série é isto, a demonstração de como o contato entre a família Gil e o público é uma troca recíproca, cheia de sentimentos aflorados. Vale conferir e aproveitar cada minuto disso em cena.