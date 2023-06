O que é um evento canônico? Entenda termo que viralizou nas redes sociais

Desde que o conceito de multiverso surgiu nas telas do cinema, fãs de histórias de quadrinhos ou de viagens no tempo discutem sobre como as alterações na história de um personagem mudam uma trajetória, seja ela de filme, série ou de um gibi. Agora, com 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso', outro conceito repercutiu nas redes sociais e acabou virando meme entre os usuários do Tik Tok e do Instagram: o dos eventos canônicos.

Para você que ainda não conferiu a nova aventura de Miles Morales nos cinemas - ou que sequer sabia de mais uma história do tal Miranha por aí - o conceito pode parecer meio perdido, afinal de contas, só agora ele foi explicado de forma mais específica nos filmes de heróis. Já te adianto: ele ajuda mesmo a entender todos os lançamentos dos últimos anos que investiram fundo nessa história de viagem no tempo.

Então, se ainda não assistiu a nova animação de Homem-Aranha ou até mesmo The Flash, já saiba que vem spoilers por aí, certo? Não continua se não quiser saber com detalhes sobre o que acontece no novo filme. Daí, se quiser, vamos lá.

Qual o significado de evento canônico?

Talvez, para entender exatamente onde o termo pode ser alocado, seja preciso utilizar a história do Homem-Aranha como base. Um dos super-heróis mais famosos das histórias em quadrinhos em todo o mundo, o personagem já ganhou diversas adaptações para os cinemas, com protagonistas diferentes, todos representando Peter Parker.

Porém, quando 'Homem-Aranha no Aranhaverso' foi lançado nos cinemas, em 2018, como nova aposta da Sony em formato de animação, vimos a história de Miles Morales. O personagem seria o mesmo 'Miranha', só que em outro universo, explorando, mais uma vez, o conceito de Multiverso. Esse, por sua vez, aponta que vários personagens existem em realidades diferentes, com conflitos distintos, mas com bases bem definidas. Confuso, certo? Eu também acho.

Acontece que, dessa vez, o conceito de multiverso parece ter sido aprofundado em 'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'. Todo mundo já sabe que os personagens existem em diferentes realidades e até mesmo o último lançamento da Marvel sobre o herói brincou com isso ao mostrar os diferentes Parkers, interpretados por Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, vistos juntos em cena.

Aqui, o importante são os cânones, que são os acontecimentos comuns em todos os universos do Homem-Aranha. Todos mesmo, sem exceção. Por exemplo, o tio Ben Parker morreu em todos os filmes de Peter, não é mesmo? Isso acontece porque esse evento canônico precisa ocorrer para que o herói seja, de fato, quem ele é.

Peter x Miles

Na trajetória de Miles Morales, o exemplo é outro. Em determinado momento do longa, é explicado a ele que algum capitão da Polícia próximo a ele precisa morrer. Se em uma realidade esse capitão é o pai de Gwen Stacy, na de Miles ele é o próprio pai do protagonista, o que o leva em uma busca desenfreada para enfrentar os Aranhas das demais realidades para impedir a morte do próprio pai.

Assim sendo, se levarmos bem ao pé da letra, um evento canônico é algo que precisa ocorrer na vida de alguém, seja qual for essa realidade. Trazendo para nossas vidas, é tipo aquela coisa que nos definiu, que precisava ter ocorrido daquela forma exata para sermos quem somos atualmente.

Dessa forma, se esse evento canônico é alterado, toda a história muda e, portanto, uma nova realidade é criada a partir dessa alteração na linha do tempo. Mais claro agora?

Memes nas redes sociais

Acontece que nas redes sociais tudo isso acabou virando uma trend na última semana. Usuários do Tik Tok viralizaram com vídeos bem-humorados sobre o que seriam os cânones na vida de qualquer pessoa, por exemplo.

"Eu vendo uma garota se entregar de forma intensa e exagerada no primeiro namoro, mas não posso interferir, pois é o evento canônico que vai mudar a vida dela", diz um dos vídeos com mais de 104 mil likes na rede.

O tema até virou algo engraçado, brincando sobre dilemas que acabam sendo comuns na vida de qualquer pessoa. E já ganhou vídeos em diversas línguas.

"Eu vendo um amigo me contar de uma relação a distância com alguém de outro país/estado e me contando que vão se conhecer logo, mas não posso intervir porque é um evento canônico", brinca outro vídeo, explicando que muitos já passaram pelo mesmo acontecimento ao longo da vida.

Na rede, até mesmo os vídeos explicando o que é um evento canônico viralizaram nas últimas horas. Influenciadores do mundo geek divulgaram vídeos para esclarecer como o conceito se define nos filmes do Homem-Aranha.

Agora, ele parece ser o que será abordado nos novos filmes que já trabalham com o multiverso, abrindo um novo espaço em toda essa questão dos heróis, iniciada ainda lá em 'Vingadores: Ultimato' e explorada nos cinemas desde então.