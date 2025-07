Homem em surto psicótico e armado com faca é morto em ação da Polícia Militar em Itapipoca

Um homem que estava em surto psicótico e armado com uma faca foi morto em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Itapipoca, na Região Norte do Ceará, no último sábado (5). A Corporação afirma que "reagiu à injusta agressão". Familiares do homem reclamaram de uma suposta abordagem policial desproporcional.

Em nota, a PMCE informou que "uma equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na localidade de Taboca, em Itapipoca".

No local, um homem armado com uma faca estava ameaçando os socorristas e agredindo seus familiares. Os policiais ordenaram que ele largasse o objeto, mas o indivíduo avançou contra a equipe, que reagiu à injusta agressão. O suspeito foi lesionado e veio a óbito." Polícia Militar do Ceará Em nota

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, familiares do homem morto reclamaram da ação policial e alegaram que há 11 anos ele sofria de surtos psicóticos.

Os familiares questionaram aos PMs por que não foram efetuados disparos nas pernas do homem em surto. O vídeo mostra que ele sofreu tiros na cabeça, no tórax, na barriga e no braço.

A ocorrência foi apresentada a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que deve investigar o caso.