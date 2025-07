Júri popular: integrantes da TUF serão julgados pela morte brutal de torcedor do Ceará de 15 anos

A Justiça do Ceará marcou data para os acusados pelo assassinato do adolescente Othoniel Sousa Fialho, 15, sentarem no banco dos réus. O júri popular está programado para acontecer no dia 15 de setembro de 2025.

Francisco Everton de Sousa Silva, Francisco Flávio de Aguiar Júnior, Shirley Maria Coelho Abreu, Rawel Felipe Carneiro e Rosinaldo Ferreira são acusados por homicídio triplamente qualificado.

O adolescente foi assassinado de forma brutal, agredido com chutes, socos, golpes de barras de ferro e pauladas, quando voltava de um jogo do Ceará, no ano de 2019. A informação é que o crime foi motivado por uma rixa entre torcidas organizadas rivais. Os réus respondem em liberdade.

Francisco Everton, Francisco Flávio e Shirley serão os primeiros a serem julgados.

Veja também Segurança Skatista de 15 anos morto em Fortaleza foi vítima de 'Tribunal do Crime'; 4 suspeitos são detidos Segurança Queima de arquivo: Justiça manda realizar nova perícia em arma de PM acusado de mortes em Fortaleza

A reportagem entrou em contato com o advogado Roberto Castelo, que representa os réus Francisco Flávio, Shirley Maria e Rosinaldo Ferreira, que disse "reafirmar a inocência de seus clientes, que será devidamente comprovada no decorrer do júri". As demais defesas não foram localizadas.

"Nossos representados são inocentes e têm seu direito à presunção de inocência garantido pela Constituição Federal, bem como o respeito ao devido processo legal. Acreditamos na Justiça e na absolvição, que virá após a análise imparcial das provas e dos fatos. Confiamos no Poder Judiciário e na lisura do julgamento, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a defesa dos direitos fundamentais de nossos clientes". Roberto Castelo Advogado criminalista

ESPANCADO ATÉ A MORTE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) disse na denúncia que o grupo agrediu as vítimas no pós-jogo sediado em 24 de novembro de 2019, na Arena Castelão, porque elas vestiam camisa do Ceará.

"Othoniel tinha apenas 15 anos quando foi espancado, até a morte, pelos réus, pelo simples fato de vestir uma camisa de time de futebol", segundo o MP. O adolescente e mais três amigos voltavam do jogo Ceará x São Paulo, quando desceram de um ônibus fretado, na Rua Cônego de Castro.

O grupo caminhava e foi abordado por um veículo Gol. Dois homens desceram em posse de um pedaço de ferro, dentre estes o réu Felipe, fato que dispersou os quatro torcedores, tendo Othoniel fugido em direção oposta a dos demais".

O adolescente de 15 anos foi interceptado por outro carro, identificado posteriormente como o veículo Fiat Uno, de cor amarelo. Segundo a investigação, o menino foi levado até a Rua Paroara, no bairro São Bento, onde sofreu as agressões.

A família do torcedor soube do caso minutos depois, através de uma ligação da Polícia Militar acionada para o local. O jovem foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Dois dias depois, foi constatada a morte em decorrência de um traumatismo craniano, que resultou em um coágulo no cérebro da vítima. Os órgãos de Othoniel foram doados pelos parentes.

JÚRI POPULAR

Em 2022, a Justiça decidiu pronunciar os denunciados, ou seja, que eles fossem a júri popular. Com base na decisão proferida na 3ª Vara do Júri, Francisco Flávio, Francisco Everton, Rawel Felipe e Rosinaldo ainda devem ser julgados por organização criminosa.

Os denunciados devem ser julgados por um Conselho de Sentença formado por sete populares, sorteados no dia de cada júri.

Um outro acusado, Gilberto Leandro da Silva Fernandes, teve extinta a punibilidade, já que morreu durante a instrução criminal.