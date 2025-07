Duas pessoas são executadas e outra é baleada em ataque criminoso na Pacatuba

Duas pessoas foram assassinadas e outra ficou ferida, em um ataque criminoso a tiros, registrado em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta sexta-feira (4). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências relacionadas a um duplo homicídio ocorrido nesta sexta-feira (04), no município de Pacatuba – Área Integrada de Segurança 24 (AIS 24)".

Segundo a SSPDS, "uma das vítimas morreu no local e a outra chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos". A reportagem recebeu informações que o ataque criminoso foi motivado por uma disputa entre facções criminosas na região.

"Além da PMCE e da PCCE, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local da ocorrência. Uma terceira pessoa foi ferida durante o fato e socorrida. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Pacatuba. A ocorrência segue em andamento", completou a Pasta.

A Secretaria enfatizou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou o site "e-denúncia" (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/).

As denúncias ainda podem ser enviadas para o número (85) 3101-0181, que é WhatsApp (por onde podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias); e para o telefone (85) 3101-7428, da Delegacia de Pacatuba . O sigilo e o anonimato são garantidos.