Ramon Dino leva multidão ao Mr. Olympia Brasil após título inédito em 2025

Recém-consagrado campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, Ramon Dino foi a grande atração da edição brasileira do prestigiado evento de fisiculturismo, realizado neste fim de semana em São Paulo. O atleta realizou uma apresentação não competitiva, que costuma ocorrer fora da temporada oficial de disputas.

No palco, Dino fez algumas poses e exibiu sua impressionante forma física para entreter o público e celebrar sua vitória, sem avaliação de juízes. Esse tipo de performance é comum em eventos voltados à interação com os fãs e valorização do esporte.

"Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês pelo apoio. Continuem lutando pelos seus sonhos. As dificuldades existem, mas são apenas obstáculos pequenos diante das conquistas que vocês podem alcançar", afirmou o atleta em discurso para o público.

Na chegada ao local do evento, Ramon foi cercado por fãs e precisou do apoio de seguranças. A recepção calorosa emocionou o atleta, que foi aplaudido de pé por uma plateia entusiasmada.

O Mr. Olympia Brasil 2025 reúne cerca de 800 competidores e distribuirá 24 pro cards, que garantem acesso ao circuito profissional do fisiculturismo internacional, que é uma oportunidade para atletas competirem entre os melhores do mundo.

Ramon Dino entrou para a história no último dia 12 de outubro, ao conquistar o título em Las Vegas, nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar tal feito na Classic Physique. Pela vitória, o "Dinossauro do Acre", como é conhecido, levou para casa um prêmio de 100 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 552 mil.