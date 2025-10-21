Pai de aluna agride professor com socos em escola no Distrito Federal

Um professor de uma escola no Distrito Federal foi agredido com nove socos pelo pai de uma aluna na manhã dessa segunda-feira (20). As agressões — registradas por câmeras de segurança — aconteceram após o docente pedir que a estudante parasse de mexer no celular durante a aula.

O pai foi identificado como Thiago Lênin Sousa e deve responder por lesão corporal, injúria e desacato. Pelas imagens, acessadas pelo G1, é possível ver que o homem entra na sala de coordenação e desfere os golpes na cabeça do educador, que tenta se proteger.

Também é possível ver a filha do agressor tentando separar a briga aplicando um "mata-leão" no próprio pai para impedir que ele continue batendo no professor. Outros alunos também presenciaram as agressões.

Pai foi à escola 'tirar satisfação' com professor

Em entrevista ao G1, o professor afirmou que foi agredido após chamar a atenção da aluna, que se recusava a copiar o conteúdo do quadro por estar no celular. "Eu falei que não era para mexer no celular, era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo", relatou a vítima, que ficou com hematomas.

O agressor foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Responderá em liberdade.

À polícia, o pai afirmou que a filha telefonou para ele dizendo que o professor a teria xingado. Ele admitiu que "partiu para cima" do educador, mas negou tê-lo ameaçado.