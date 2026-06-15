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Vendas da Quina de São João 2026 iniciam nesta segunda (15)

O prêmio não acumula e será sorteado dia 28 de junho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 20:08 (Atualizado às 20:09)
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Legenda: O prêmio da Quina de São João 2026 não acumula.
Foto: Shutterstock/rafaelnlins.
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As vendas da Quina de São João 2026 começaram nesta segunda-feira (15). O sorteio será realizado no dia 28 de junho, às 14h, e conta com prêmio estimado de R$ 250 milhões

Como nas outras edições, essa premiação não acumula. Conforme a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, as apostas encerram às 22h do dia 27 de junho. 

Elas podem ser realizadas pelo aplicativo Loterias Caixa, por lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet

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Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números.

Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito. 

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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