Após ser adiado, sorteio da Mega-Sena ocorre neste domingo (14); veja horário

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O sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena ocorrerá às 11 horas deste domingo (14) e pode pagar o prêmio de R$ 12 milhões. A mudança no cronograma deste fim de semana aconteceu em virtude do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol 2026, contra o Marrocos.

O concurso 3018 estava marcado para ocorrer a partir das 21h do sábado (13), em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Normalmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

No concurso da última quinta-feira (11), ninguém acertou as seis dezenas.

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Além da Mega-Sena, sorteios da Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária podem sofrer alterações nos dias de jogo do Brasil.

A estreia da Seleção terminou em empate de 1x1 contra os marroquinos. O gol brasileiro foi marcado por Vinícius Jr. aos 32 minutos do primeiro tempo.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

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