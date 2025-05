Estudante do Ceará é reconhecida como ‘menina prodígio’ pela 2ª vez e vai receber prêmio em Londres

Ser reconhecida como uma das crianças mais inteligentes do mundo é um feito considerável. Mas, na segunda vez, a conquista tem um gosto ainda mais especial. Esse é o sentimento que atravessa a estudante Nicole de Oliveira Lima Semião, de 12 anos: a menina-prodígio representará novamente o Brasil na cerimônia de premiação do Global Child Prodigy (GCP) Awards, que ocorre em Londres, no fim de junho.

Nicole será laureada na categoria "Ciências Espaciais e Astronomia", fruto de seu trabalho de observação e mapeamento dos astros. Em 2023, já havia recebido o troféu em Dubai, sendo a única premiada na categoria "Astronomia Mundial".

"É uma emoção muito grande, principalmente porque é a segunda vez. Quando eu recebi a notícia, comecei a pular de felicidade lá em casa. Não sei nem como descrever", relembra em entrevista ao Diário do Nordeste.

Os prêmios decorrem de uma carreira curta, mas já consolidada. Com apenas 7 anos, Nicole passou a detectar asteroides inéditos (já foram mais de 40) e foi considerada a mais jovem astrônoma amadora do mundo. Hoje, é embaixadora mirim da Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Mctic) e do Asteroid Day.

PAIXÃO PELO UNIVERSO

Alagoana de nascimento, Nicolinha (como é conhecida nas redes sociais) se mudou com a família para a capital cearense há cerca de quatro anos, após conquistar uma bolsa de estudos para se preparar para um curso futuro no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Hoje, ela estuda na Organização Educacional Farias Brito, em Fortaleza.

O céu sempre fascinou a menina. Quando ela tinha apenas 2 anos, pediu uma estrela de aniversário. Aos 7, ganhou um telescópio. De lá para cá, sua paixão pelo estudo dos astros só cresceu e deu-lhe visibilidade não só no Brasil, mas em jornais, revistas e sites de vários países.

"Fiz meu primeiro curso aos 6 anos, mas acho que desde os 2 anos, que eu já olhava as estrelas, a astronomia foi tomando conta de um espaço muito grande no meu coração", confessa.

A curiosidade pegou a família de surpresa, como lembra a mãe, Zilma Semião. A artesã explica que nem ela, nem o pai de Nicolinha, que é analista de sistemas, tinham conhecimento sobre astronomia.



Os dois foram pesquisar para tentar entender o universo da filha. “Ela não fazia questão com bonecas e sempre que a gente dava as bonecas ela fazia as bonecas de astronauta”, diz.

A rotina de divulgação científica, tanto pela internet quanto por palestras presenciais, se divide com uma rotina intensa de estudos: além do tempo regular, ela tem aulas extras de Olimpíadas da escola.

Contudo, Nicolinha não deixa o lazer de lado. "Eu sempre tenho aquele momento para me divertir. Gosto de cantar, de ler livros, fazer várias coisas", resume.

VIAGEM A DUBAI

A jovem relembra a conquista anterior, cuja emoção deve repetir em breve. Em 2013, ela e a mãe enfrentaram 14 horas de viagem de Fortaleza a Dubai. Na capital dos Emirados Árabes, se encantou pela beleza e grandiosidade dos prédios, mas se assustou com a temperatura. "Mais quente do que aqui no Ceará", conta.

Dessa vez, a viagem de Nicole e Zilma será compartilhada com o cearense João Pedro Araújo e a mãe Sarah Araújo. O jovem de 12 anos também será reconhecido como um dos 100 jovens prodígios do mundo.

Os pequenos gênios se tornaram amigos por frequentar os mesmos eventos e o ambiente escolar. A dupla gosta de brincar vôlei e basquete, jogam videogames juntos e trocam conhecimentos. “Ela me ensina astronomia, eu ensino matemática e física”, conta João Pedro.

Legenda: Nicole e João Pedro representarão o Brasil na premiação Global Child Prodigy Awards (GCP Awards) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além da amizade, os dois se apoiam em busca do mesmo objetivo: servir de exemplo para outras crianças. “Mesmo sendo a segunda vez que ela ganha essa premiação, o importante para Nicole é que mais crianças participem, que mais crianças venham. Na vez anterior, só tinha ela de brasileira. Esse ano são sete”, explica a mãe.

CAMPANHA PARA A VIAGEM

Para conseguir viajar a Londres, no Reino Unido, Nicole e a família procuram patrocínios para angariar recursos. A Organização Educacional Farias Brito, onde a jovem estuda, afirmou que irá custear as passagens aéreas e algumas despesas dela.

No entanto, a jovem não pode viajar desacompanhada e o valor das passagens e demais custos é elevado. O objetivo da mobilização é arrecadar fundos para custear o translado, alimentação, trajes de gala, hospedagem e outros.

Até lá, a animação da astrônoma amadora só cresce. "Dá uma animação muito grande poder ir para Londres, porque sempre foi um sonho ir lá, ver o Big Ben, a ponte, os museus", enumera.

CONHEÇA O PRÊMIO

O Global Child Prodigy Awards (GCP) é uma iniciativa mundial que se dedica a reconhecer talentos infantis extraordinários em diversas disciplinas ao redor do mundo. A premiação celebra os jovens gênios que demonstram competência essencial nas áreas de interesse, como pintura, artes marciais, inteligência e mais.

Um dos objetivos do GCP é oferecer oportunidades aos prodígios a tempo de garantir que eles possam impactar a sociedade e se tornar um líder global influente.

São elegíveis para a premiação os jovens que:

possuem até 15 anos no momento da inscrição;

que mostrem talento e paixão em uma das 24 áreas de interesse;

possuam no mínimo 3 meses de experiência ou participação na categoria escolhida;

seja cidadão de um país reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU);

demonstrem ética e comprometimento em impactar positivamente a sociedade.

Além disso, os jovens precisam enviar comprovantes do trabalho, prêmios ou reconhecimentos ao nível nacional, ou internacional, e demonstrar disponibilidade para comparecer à cerimônia de premiação. Em 2025, o evento acontecerá em Londres, no dia 26 de junho.

Os pioneiros são homenageados na cerimônia de premiação do Global Child Prodigy Awards, que conta com a presença de líderes mundiais. As histórias inspiradoras dos selecionados são registradas no The Global Child Annual Book (Livro Anual da Criança Prodígio Global), que serão distribuídos para diferentes partes do mundo como forma de motivação para os leitores.

Nicole e outros seis jovens brasileiros também serão agraciados no GCP Awards: