Sana 2026 recebe atores de Game of Thrones e Vikings no próximo domingo (1)

Um dos principais eventos de cultura pop do Brasil, o Sana 2026 segue trazendo atrações internacionais de peso para os fãs. Neste ano, os atores Jack Gleeson (o rei Joffrey em Game of Thrones), Clive Standen e Lucy Martin (Rollo e Ingrid, em Vikings), estarão no palco principal do evento, no domingo, 1º de fevereiro.

O Sana 2026 Parte 1 começa na próxima sexta-feira (30) e segue até domingo (1), no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket360.

Como já é tradição no Sana, a vinda de atores internacionais é uma das principais estratégias para aproximar o público do evento com intérpretes queridos em momentos de descontração.

" A nossa expectativa é de uma recepção extremamente calorosa para Clive Standen, Lucy Martin e Jack Gleeson. As atrações internacionais sempre mobilizam fortemente as fanbases, e nós percebemos, a cada edição, que o público nordestino se destaca pelo entusiasmo, pelo acolhimento e pela alegria. Isso é algo que os próprios convidados costumam nos relatar quando passam pelo Sana. Eles sempre comentam sobre o calor humano e a energia do nosso público, o que torna esses encontros ainda mais especiais”, comenta Daniel Braga, presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), realizadora do Sana.

Durante o evento, os convidados participarão de momentos de bate-papo, com painéis e interações diretas com os fãs, como forma de gerar um ambiente de proximidade, para que o público conheça histórias e bastidores.

Sobre as escolhas dos convidados, Daniel reforça que partem de uma análise criteriosa das expectativas do público.

“Ao longo da nossa história, já trouxemos nomes ligados a universos como Harry Potter e Smallville, e essa experiência nos mostra o quanto essas franquias são capazes de mobilizar público de diferentes regiões. Na última edição, por exemplo, quando recebemos o ator Tom Welling, tivemos fãs de 22 estados brasileiros e visitantes de países da América Latina. A partir desse mapeamento, nós também analisamos a viabilidade e a disponibilidade de datas, trabalhando com várias possibilidades.

Pacotes especiais para os fãs

Além do evento geral, os fãs que desejam uma experiência mais próxima e completa com os convidados podem adquirir os pacotes especiais de Meet & Greet.

Pacotes:

Meet & Greet: encontro exclusivo com o artista com duração de 30 minutos + foto oficial em grupo

Com Jack Gleeson: R$ 190

Com Clive e Lucy: R$ 400

Selfie foto individual e exclusiva com o artista

Com Jack Gleeson: R$ 190

Com Clive e Lucy: R$ 370

Autógrafo: arte impressa exclusiva e/ou autógrafo de item do fã

Com Jack Gleeson: R$ 190

Com Clive e Lucy: R$ 370

Foto profissional + autógrafo com Jack Gleeson: R$ 310

Serviço

Sana 2026 Parte 1

Local: Centro de Eventos do Ceará

Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026

Ingressos: ticket360.com.br, Sana Preview 2026 (RioMar Fortaleza) e lojas parceiras