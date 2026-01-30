Sana 2026 recebe atores de Game of Thrones e Vikings no próximo domingo (1)
Jack Gleeson, Clive Standen e Lucy Martin estão entre os convidados deste ano.
Um dos principais eventos de cultura pop do Brasil, o Sana 2026 segue trazendo atrações internacionais de peso para os fãs. Neste ano, os atores Jack Gleeson (o rei Joffrey em Game of Thrones), Clive Standen e Lucy Martin (Rollo e Ingrid, em Vikings), estarão no palco principal do evento, no domingo, 1º de fevereiro.
O Sana 2026 Parte 1 começa na próxima sexta-feira (30) e segue até domingo (1), no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket360.
Como já é tradição no Sana, a vinda de atores internacionais é uma das principais estratégias para aproximar o público do evento com intérpretes queridos em momentos de descontração.
" A nossa expectativa é de uma recepção extremamente calorosa para Clive Standen, Lucy Martin e Jack Gleeson. As atrações internacionais sempre mobilizam fortemente as fanbases, e nós percebemos, a cada edição, que o público nordestino se destaca pelo entusiasmo, pelo acolhimento e pela alegria. Isso é algo que os próprios convidados costumam nos relatar quando passam pelo Sana. Eles sempre comentam sobre o calor humano e a energia do nosso público, o que torna esses encontros ainda mais especiais”, comenta Daniel Braga, presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), realizadora do Sana.
Durante o evento, os convidados participarão de momentos de bate-papo, com painéis e interações diretas com os fãs, como forma de gerar um ambiente de proximidade, para que o público conheça histórias e bastidores.
Sobre as escolhas dos convidados, Daniel reforça que partem de uma análise criteriosa das expectativas do público.
“Ao longo da nossa história, já trouxemos nomes ligados a universos como Harry Potter e Smallville, e essa experiência nos mostra o quanto essas franquias são capazes de mobilizar público de diferentes regiões. Na última edição, por exemplo, quando recebemos o ator Tom Welling, tivemos fãs de 22 estados brasileiros e visitantes de países da América Latina. A partir desse mapeamento, nós também analisamos a viabilidade e a disponibilidade de datas, trabalhando com várias possibilidades.
Pacotes especiais para os fãs
Além do evento geral, os fãs que desejam uma experiência mais próxima e completa com os convidados podem adquirir os pacotes especiais de Meet & Greet.
Pacotes:
Meet & Greet: encontro exclusivo com o artista com duração de 30 minutos + foto oficial em grupo
Com Jack Gleeson: R$ 190
Com Clive e Lucy: R$ 400
Selfie foto individual e exclusiva com o artista
Com Jack Gleeson: R$ 190
Com Clive e Lucy: R$ 370
Autógrafo: arte impressa exclusiva e/ou autógrafo de item do fã
Com Jack Gleeson: R$ 190
Com Clive e Lucy: R$ 370
Foto profissional + autógrafo com Jack Gleeson: R$ 310
Serviço
Sana 2026 Parte 1
Local: Centro de Eventos do Ceará
Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026
Ingressos: ticket360.com.br, Sana Preview 2026 (RioMar Fortaleza) e lojas parceiras