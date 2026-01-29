Diário do Nordeste
Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz

A prefeitura afirmou que os trailers estavam obstruindo estacionamento.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz.
Legenda: Ação foi registrada na manhã desta quinta-feira (29).
Foto: Reprodução/parqueracheldequeirozoficial.

Agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) realizaram, na manhã desta quinta-feira (29), com o apoio de agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a tentativa de remoção de alguns food trucks do Parque Rachel de Queiroz.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver alguns profissionais da Agefis conversando com proprietários dos veículos de e venda de comida, além de um reboque ao lado dos automóveis. Não houve, no entanto, a retirada de nenhum trailer.

A ação chamou a atenção do vereador Michel Lins, que foi até o local, criticou a ação e conversou com os profissionais que realizam a intervenção. O parlamentar afirmou que conversaria com o prefeito Evandro Leitão (PT), que, segundo ele, não era responsável pela determinação.

“Tenho certeza que essa não é uma ação do prefeito. O prefeito não está sabendo disso. Vou estar 14h30 com ele, já vai me receber para que não seja retirados os trailers [...] A Agefis está fazendo trabalho dela, a Guarda só está fazendo o trabalho dela, a ordem vem de outro local”, disse o político.

SEM REMOÇÃO

Na noite desta quinta, o vereador afirmou, em publicação nas redes sociais, que os trailers não foram removidos.

"Conversei agora a tarde com o Prefeito Evandro Leitão que não estava ciente da ação desastrosa do Secretário da Regional 3 e o Prefeito afirmou que a Prefeitura de Fortaleza vai assegurar que de forma ordenada os trabalhadores tenham seus locais de trabalho garantido", disse Michel.

AMBULANTES PERMISSIONÁRIOS

O ex-deputado estadual Edilardo Eufrásio, secretário da Regional III, qual integra o bairro Presidente Kennedy, após a ação, publicou em seu Instagram, um vídeo recebendo em seu gabinete ambulantes permissionários.

“Possam nossos permissionários vender bem lá, é isso que nos interessa. Agora, estando errado, temos que praticar o que é correto. O errado não tem meu apoio ou de qualquer outra pessoa”, disse o gestor.

POSICIONAMENTO DA PREFEITURA

A Prefeitura informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) que esteve na manhã desta quinta-feira (29), no Parque Rachel de Queiroz, "para atender demanda sobre três trailers que estavam obstruindo o estacionamento".

"A autarquia dialoga para que a legislação municipal vigente seja obedecida, com o objetivo de garantir o ordenamento do espaço público e o cumprimento das normas", conclui a nota.

