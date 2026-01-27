Evandro Leitão marca primeira reunião do ano, e fará cobrança de resultado aos secretários

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), vai realizar a primeira reunião do seu secretariado em 2026, na próxima sexta-feira (30), no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro. O gestor vai apresentar um balanço deifinitivo das ações do ano passado, primeiro ano da gestão, e alinhar as prioridades do segundo ciclo, que coincide com a eleição estadual.

A reunião, apurou esta coluna, terá tom de cobrança aos secretários. Evandro vai falar mais do que ouvir: detalhar as entregas já feitas, reforçar o desafio do equilíbrio financeiro e alinhar os compromissos assumidos em campanha.

Evandro vai dizer aos secretários que deu start, no ano passado, em 20 compromissos assumidos na campanha com a população e quer cobrar acompanhamento do andamento das políticas implantadas.

No primeiro ano, a prioridade, segundo o prefeito, foi entregar compromissos mesmo diante da necessidade de apertar as contas da gestão. O fim da taxa do lixo, a regularização da entrega de medicamentos e a reestruturação do IJF estão entre os resultados considerados positivos por ele.

Prioridade para obras estruturantes

O prefeito, entretanto, considera que ficaram lacunas e quer trabalho pesado dos secretários neste novo ano. Uma área prioritária é a limpeza urbana. A gestão também quer iniciar obras estruturantes neste ano em diferentes áreas da Cidade como Conjunto Ceará, Parangaba e o túnel da Av. Domingos Olímpio. Nesta terça-feira (27), inclusive, o gestor anuncia um financiamento com o BNDES de R$ 250 milhões para obras de drenagem e urbanização na cidade.

Período eleitoral trará mudanças

Inevitavelmente, a equipe do prefeito passará por mudança até o próximo dia 4 de abril. A data marca o fim do prazo de desincompatibilização para agentes públicos do Executivo que desejem ser candidatos na eleição deste ano.