Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral

Ex-governador é o pilar da oposição no Ceará, mas tem entraves complexos na costura até a eleição

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 09:38)
Inácio Aguiar
Legenda: Ciro Gomes tem recall, mas enfrenta impasses no início do ano eleitoral.
Foto: Marcos Moreira

No início do ano eleitoral de 2026, Ciro Gomes se movimenta como o principal pilar da oposição no Ceará. Com a experiência de quem já governou o Estado e disputou a presidência da República quatro vezes, o ex-ministro, filiado ao PSDB, aposta no seu capital político, consolidado ao longo de quatro décadas, para liderar um bloco que desafia a hegemonia do PT no Estado.  

Entretanto, embora tenha trunfos importantes, o projeto dele e dos aliados encontra obstáculos que ainda encontram bloqueios e resistência para chegar organizado ao segundo semestre, quando ocorrem as principais definições do pleito. 

O capital político de Ciro: visibilidade e recall

Ciro traz para o jogo eleitoral uma marca importante. É o nome mais conhecido da oposição cearense. Mesmo sem mandato, segue como voz ativa no debate nacional e, agora, assume o papel de reconstrução do PSDB no Ceará, sigla à qual se filiou recentemente para viabilizar sua articulação política. 

Além disso, conta com o apoio de figuras como o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o deputado Capitão Wagner (União Brasil), nomes também presentes no noticiário político e nas urnas do Ceará na última década.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

teaser image
PontoPoder

Ciro x Cid: com família dividida, os Ferreira Gomes ainda têm força política no Ceará para 2026?

teaser image
PontoPoder

'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

União Brasil em disputa e federação à deriva 

Mas a solidez do bloco oposicionista não é linear. Ao contrário. Um dos principais entraves está no controle do União Brasil no Ceará, partido que integra a federação com o Progressistas, a chamada União Progressista. O conglomerado tem integrantes assíduos na oposição, mas uma forte bancada governista, formando um cabo de guerra para a definição do apoio eleitoral no Ceará. 

Nesse jogo, alguém será enganado. E a decisão nacional sobre o Ceará, além de simbólica, terá um peso político considerável. O projeto que atrair a federação fatalmente terá o maior tempo de televisão e rádio para expor propostas na campanha. 

Ciro diz confiar no presidente nacional do União, Antônio de Rueda, mas sabe que, sem controle local, a federação pode ser absorvida pela base governamental. 

A instabilidade da federação é um dos pontos sensíveis da costura eleitoral.  

A turbulência com o PL e o veto bolsonarista 

Outro impasse veio do campo bolsonarista. Após gestos públicos de aproximação com lideranças como o deputado federal André Fernandes, o ex-ministro foi surpreendido por uma ocorrência dura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que, na passagem pelo Ceará, desautorizou qualquer diálogo com Ciro e cravou apoio à pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo).  

A declaração esfriou as conversas com o PL, liderada no Estado por André Fernandes, embora haja expectativa de retomada mais futura. 

Diálogo com Girão: união ou confronto? 

A disputa no campo conservador ganhou um novo capítulo com o avanço do nome de Eduardo Girão, que foi lançado pré-candidato ao governo. Mesmo adversário histórico, Ciro fez sinalizações de que está disposto a dialogar com o senador em nome da formação de uma unidade, mas não há sinais de que ela esteja próxima.  

O desafio, porém, vai além do convencimento político: há divergências ideológicas profundas entre os dois, tanto no estilo quanto no discurso, e o sucesso dessa aproximação dependerá de concessões de ambos os lados.  

Por agora, o gesto serve para manter aberta a narrativa de que Ciro está disposto ao diálogo e ao pragmatismo político. 

Desfecho em aberto 

Ciro Gomes tem capital político, experiência e visibilidade. Mas está diante de uma solução complexa, uma série de fatores, inclusive nacionais, que vão exigir habilidade e uma pitada de sorte nas convergências. 

 