Michel Lins se licencia do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Michel Lins (PRD) comunicou para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a sua licença do mandato legislativo que ocupa. O requerimento, apresentado pelo parlamentar na última quinta-feira (21), foi lido no Plenário Fausto Arruda durante a sessão ordinária desta terça-feira (26), oficializando a decisão.

Ao que pontua o documento, disponibilizado no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) da Casa Legislativa, a licença ocorre por interesse particular pelo período de 120 dias, contados a partir desta quarta-feira (27).

O suplente de vereador Nilo Dantas (PRD) vai assumir o assento no Legislativo municipal, após obter 6.289 votos na eleição de 2024. Em suas redes sociais, o político informa que fundou o Instituto Novos Dias, que atua na região do bairro Bom Jardim.

Ao PontoPoder, o titular da vaga disse que a substituição ocorre “por uma questão estratégica”. “Até porque sou presidente estadual da Federação PRD Solidariedade”, explicou Michel Lins. Ele pontuou ainda que a decisão de dar espaço ao suplente é uma forma de “dar voz” para os demais integrantes da legenda.