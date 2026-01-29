O que é o relógio atômico instalado no Ceará

O Ceará deu mais um passo para consolidar sua posição como hub tecnológico do Brasil. Um relógio atômico de Césio 133 foi instalado no datacenter da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), e já está integrado ao sistema nacional de monitoramento.

A instalação ocorreu em dezembro de 2025 e, neste mês, o equipamento entrou nos mapas do Observatório Nacional (ON) e do NIC.br. Com essa integração, o Ceará se tornou o terceiro estado brasileiro a possuir o dispositivo de altíssima precisão, juntando-se a São Paulo e Rio de Janeiro (além do Distrito Federal).

Diferente dos relógios convencionais, que podem atrasar ou adiantar com o tempo, o relógio atômico utiliza a vibração de átomos (neste caso, o Césio 133) para medir o tempo com uma margem de erro praticamente inexistente.

A iniciativa é fruto de um acordo entre o ON, responsável pela Hora Legal Brasileira, e o NIC.br, entidade responsável por implementar as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e produzir estudos sobre o uso da internet no país.

“A instalação consolida o Ceará como polo de conectividade, oferecendo baixa latência (atraso) e alta capacidade de tráfego, essencial para o ecossistema digital do Nordeste”, destaca a Etice.

A empresa lembra que Fortaleza é ponto de aterrissagem de 16 cabos submarinos, tornando-a uma porta de entrada estratégica para o tráfego internacional.

Essa infraestrutura permite que o sinal do relógio atômico, essencial para sincronizar redes de telecomunicações, transações financeiras e sistemas de navegação, seja distribuído com precisão e rapidez.

Como funciona o relógio atômico?

Segundo o ON, o datacenter da Etice abriga o segundo maior ponto de troca de tráfego do Brasil, tornando o novo relógio atômico essencial para ampliar a precisão e a confiabilidade de serviços que dependem do sincronismo certificado e do carimbo de tempo seguro, como bancos, telecomunicações e certificação digital.

Entre os benefícios do dispositivo, estão:

Segurança digital: garante que transações bancárias e operações via Pix ocorram com registros de tempo auditáveis e seguros;

Conectividade 5G: a tecnologia móvel de quinta geração exige sincronização entre antenas para evitar quedas de sinal e favorecer alta velocidade;

Estabilidade da internet: através do protocolo NTP.br, o relógio sincroniza servidores e dispositivos em milissegundos, reduzindo o “atraso” na rede;

Sincronia global: o equipamento cearense está conectado ao Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), na França, contribuindo para o Tempo Universal Coordenado (UTC).

Considerados padrão internacional de precisão, os relógios de césio operam de forma autônoma, com margens de erro inferiores a um nanossegundo por dia, aumentando a segurança e a independência tecnológica em relação a sistemas baseados em satélites estrangeiros.

Importância do sistema

A presença do equipamento no Ceará simboliza a alta capacidade de tráfego e a atração de empresas de tecnologia para fortalecer a área digital no estado.

Pelo acordo firmado, o Observatório Nacional disponibiliza o sincronismo seguro e rastreável à Hora Legal Brasileira, enquanto o NIC.br fornece a infraestrutura necessária para a manutenção do sistema.

O resultado é uma rede mais robusta, onde o tempo é medido com precisão praticamente absoluta.