Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais
Cenário pode apresentar "perigo" de acúmulo de chuvas em 57 municípios até às 23h59.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico laranja (nível 2 de gravidade) para parte do Ceará nesta quinta-feira (29), com validade até as 23h59. Segundo a entidade, 57 municípios do sul, centro-sul e noroeste do Estado estão sob "perigo" de acúmulo de chuvas.
Nessas localidades, há potencial de entre 30 a 60 mm por hora, ou de 50 a 100 mm por dia, além do risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.
Também nesta quinta-feira (29) foi emitido um alerta amarelo (nível 1 de gravidade) para as outras regiões do Ceará. Ao todo, 126 municípios podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Veja também
Para essas cidades, o cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, o Instituto indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.
Além disso, o Inmet não recomenda que a população estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e alerta para o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em casos de situação de inundação, ou similar, a entidade propõe que pertences pessoais sejam envoltos em sacos plásticos.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Veja lista de cidades sob alerta laranja nesta quinta (29)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipueiras
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Milagres
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Poranga
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Várzea Alegre
Veja lista de cidades sob alerta amarelo nesta quinta (29)
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Brejo Santo
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Ererê
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Ipu
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jardim
- Jati
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Porteiras
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.