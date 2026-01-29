Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico laranja (nível 2 de gravidade) para parte do Ceará nesta quinta-feira (29), com validade até as 23h59. Segundo a entidade, 57 municípios do sul, centro-sul e noroeste do Estado estão sob "perigo" de acúmulo de chuvas.

Nessas localidades, há potencial de entre 30 a 60 mm por hora, ou de 50 a 100 mm por dia, além do risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

Também nesta quinta-feira (29) foi emitido um alerta amarelo (nível 1 de gravidade) para as outras regiões do Ceará. Ao todo, 126 municípios podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Para essas cidades, o cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet não recomenda que a população estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e alerta para o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em casos de situação de inundação, ou similar, a entidade propõe que pertences pessoais sejam envoltos em sacos plásticos.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Veja lista de cidades sob alerta laranja nesta quinta (29)

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Farias Brito

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipueiras

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Piquet Carneiro

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Veja lista de cidades sob alerta amarelo nesta quinta (29)

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Brejo Santo

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Ererê

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Ipu

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milhã

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Pires Ferreira

Porteiras

Potiretama

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

