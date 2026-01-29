Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Canindé tem a maior chuva do CE entre quarta e quinta-feira (29); veja volumes

Municípios sofreu impactos causados por alagamentos.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.roberto@svm.com.br
Ceará
Imagens de uma forte chuva causando alagamentos em Canindé, no Interior do Ceará, com ruas inundadas e carros sendo atingidos pela água intensa.
Legenda: Chuva provocou alagamentos e acidentes.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Canindé foi o município onde mais choveu no Ceará entre quarta (28) quinta-feira (29). A cidade apresentou 119,3 mm de água, conforme dados preliminares da Fundação Cerense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em seguida, aparecem Crateús (98 mm), Novo Oriente (72,5 mm), Deputado Irapuan (70 mm), Parambu (68 mm), Pedra Branca (68 mm), Caucaia (65,4 mm) e Jaguaribe (62 mm) entre os municípios em destaque.

Fortaleza, até o momento, registrou 18 mm de chuva. O balanço foi atualizado por volta das 11h. Ao todo, choveu em 160 municípios do Estado.

O Diário do Nordeste noticiou uma série de transtornos causados pelas chuvas em Canindé. O mais notável dos casos foi de um homem arrastado pela correnteza ao transitar na passagem molhada. Ele foi resgatado nessa quarta-feira (28) com vida pelo Corpo de Bombeiros local.

Já no prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, profissionais da saúde atuaram para proteger vacinas e insumos hospitalares durante um alagamento. 

O Município informou que conseguiu salvar mais de 80% de insumos, e o Estado foi acionado para ajudar com o que foi perdido.

Veja também

teaser image
Ceará

Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais

teaser image
Ceará

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

Cenário de chuvas intensas em Canindé é comum

Apesar dos registros recentes, o Município já apresentou acumulados superiores em anos anteriores para o mesmo período.

Entre os maiores volumes históricos estão 185 milímetros em 24 de janeiro de 2004, 147 milímetros em 25 de janeiro de 2011, 135 milímetros em 8 de janeiro de 2002, além de outros registros superiores a 120 milímetros também em janeiro de 2004.

Conforme a Funceme, ocorrências como as vistas em Canindé são comuns no período de pré-estação chuvosa no Ceará, fase marcada por episódios de instabilidade atmosférica mais frequentes.

"As chuvas foram associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema atmosférico comum neste período de pré-estação chuvosa. Esse tipo de sistema favorece a formação de áreas de instabilidade, contribuindo para chuvas intensas e concentradas em algumas regiões do Ceará", detalhou a entidade.

Veja lista das 10 cidades onde mais choveu nesta quinta (29)

  1. Canindé (Posto: Canindé) - 119,3 mm
  2. Crateús (Posto: Crateús) - 98 mm
  3. Novo Oriente (Posto: Novo Oriente) - 72,5 mm
  4. Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: Betânia) - 70 mm
  5. Parambu (Posto: Novo Asssis) - 68 mm
  6. Caucaia (Posto: Escola Maria Luzia) - 65,4 mm
  7. Jaguaribe (Posto: Feiticeiro) - 62 mm
  8. Ibaretama (Posto: Ibaretama) - 55 mm
  9. Pedra Branca (Posto: Capitão Mor) - 53 mm
  10. Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) - 52,3 mm

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo*

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagens de uma forte chuva causando alagamentos em Canindé, no Interior do Ceará, com ruas inundadas e carros sendo atingidos pela água intensa.
Ceará

Canindé tem a maior chuva do CE entre quarta e quinta-feira (29); veja volumes

Municípios sofreu impactos causados por alagamentos.

Paulo Roberto Maciel*
Há 16 minutos
Rack de TI mostrando múltiplos equipamentos, como servidores e dispositivos de rede de computadores, em uma área de acesso controlado em Fortaleza. Ao centro, há um relógio atômico branco com letreiros vermelhos.
Ceará

O que é o relógio atômico instalado no Ceará

Estado é o terceiro do país a ganhar um equipamento desse tipo.

Redação
Há 2 horas
Pessoa com guarda-chuva deitada na chuva em um parque urbano com árvores e bancos ao fundo, vestindo blusa laranja e calça listrada.
Ceará

Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais

Cenário pode apresentar "perigo" de acúmulo de chuvas em 57 municípios até às 23h59.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Janeiro de 2026
Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé
Ceará

Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé

Vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Cidade teve registro de chuva de 120mm.

Ana Alice Freire*
29 de Janeiro de 2026
Mão segura celular em frente a um notebook aberto na tela inicial do Prouni.
Ceará

Quando sai o resultado do Prouni? Inscrições se encerram nesta quinta (29)

São oferecidas bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior em todo o País.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Ambiente interno alagado, com água barrenta cobrindo o piso e atingindo a base de um freezer horizontal e de uma geladeira branca; ao fundo, móveis, equipamentos e uma cadeira azul aparecem parcialmente submersos, evidenciando os impactos da inundação no local.
Ceará

Profissionais de saúde enfrentam alagamento para salvar vacinas em Canindé

Cidade registrou fortes chuvas nessa quarta-feira (28). Prédio da Secretaria Municipal de Saúde está fechado para atendimento ao público.

João Lima Neto
29 de Janeiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Inscrições para o 1º semestre do Prouni 2026 terminam nesta quinta-feira (29)

Candidatos podem se inscrever pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Redação
29 de Janeiro de 2026
tela de computador mostrando site do sisu 2026.
Ceará

Resultado do Sisu 2026 é divulgado; saiba como consultar

Lista de aprovados na chamada regular já está disponível.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio
Ceará

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

De acordo com o Prefeitura, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

Bergson Araujo Costa
28 de Janeiro de 2026
Vista de uma rua urbana alagada, com carros e uma motocicleta trafegando lentamente pela água, sob céu nublado.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

Dos 184 municípios, 170 possuem risco médio de precipitações mais fortes.

Matheus Facundo
28 de Janeiro de 2026
Jovem Emanuel Ferreira graduado em direito comemorando sua formatura cercado por familiares e amigos em festa de formatura, símbolo de conquista e sucesso acadêmico.
Ceará

Filho de pedreiro se gradua em Arquitetura no CE e tem foto de formatura dada de presente a Lula

Emanuel Ferreira do Nascimento foi estudante da escola pública e morador do sertão.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Janeiro de 2026
Motorista de caminhão chegou ficar preso entre ferragens.
Ceará

Acidente envolvendo ônibus e carretas deixa feridos na BR-116, em Brejo Santo

Motorista ficou preso às ferragens.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Ceará

Criança superdotada cearense conquista medalha em olimpíada internacional de ciências nos EUA

O Diário do Nordeste contou a história de Augusto, cuja viagem foi custeada pelo Governo do Ceará e pela Prefeitura de Baturité após a repercussão do caso

Thatiany Nascimento
28 de Janeiro de 2026
Homem de costas, de camisa verde e bermuda jeans segurando guarda chuva azul e caminhando na chuva em Fortaleza.
Ceará

Ceará tem dois novos avisos de chuvas e ventos intensos; veja locais

Avisos laranja e amarelo indicam níveis distintos de perigo pelas condições meteorológicas.

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Vista aérea de Itapipoca, no Ceará, com colina com névoa ao fundo e, abaixo, casas simples.
Ceará

Com 264,8 mm, cidade do interior tem 5ª maior chuva da história do CE

Itapipoca teve fortes precipitações em vários locais, entre ontem (27) e hoje (28).

Theyse Viana
28 de Janeiro de 2026
Veículo ficou 'engolido' por cratera em via pública.
Ceará

Asfalto cede e 'engole' carro em Fortaleza; veja vídeo

Em entrevista, condutor chorou com situação.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Ceará

Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
28 de Janeiro de 2026
Vista ampla do Açude Castanhão com águas calmas e vegetação aquática em primeiro plano. À direita, a imponente estrutura de concreto da barragem sob um céu carregado de nuvens escuras e pesadas de chuva.
Ceará

Recarga dos açudes do CE está ameaçada mesmo se chover bem; entenda

Aporte de água depende de condições favoráveis do solo.

Nicolas Paulino
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma mulher atravessando a rua alagada. Imagem usada em matéria sobre alertas de risco da Defesa Civil.
Ceará

Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil

Serviço gratuito informa, em tempo real, sobre chuvas intensas, alagamentos e outros perigos.

Lucas Monteiro
27 de Janeiro de 2026
Sala de aula vazia com carteiras azuis e brancas dispostas em fileiras, de frente para uma lousa branca.
Ceará

Pais de alunos denunciam falta de vagas e lotação ‘confusa’ na matrícula da rede estadual do CE

A dias do início das aulas, famílias dizem viver indefinição sobre onde filhos vão estudar.

Theyse Viana
27 de Janeiro de 2026