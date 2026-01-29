Canindé tem a maior chuva do CE entre quarta e quinta-feira (29); veja volumes
Municípios sofreu impactos causados por alagamentos.
Canindé foi o município onde mais choveu no Ceará entre quarta (28) quinta-feira (29). A cidade apresentou 119,3 mm de água, conforme dados preliminares da Fundação Cerense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Em seguida, aparecem Crateús (98 mm), Novo Oriente (72,5 mm), Deputado Irapuan (70 mm), Parambu (68 mm), Pedra Branca (68 mm), Caucaia (65,4 mm) e Jaguaribe (62 mm) entre os municípios em destaque.
Fortaleza, até o momento, registrou 18 mm de chuva. O balanço foi atualizado por volta das 11h. Ao todo, choveu em 160 municípios do Estado.
O Diário do Nordeste noticiou uma série de transtornos causados pelas chuvas em Canindé. O mais notável dos casos foi de um homem arrastado pela correnteza ao transitar na passagem molhada. Ele foi resgatado nessa quarta-feira (28) com vida pelo Corpo de Bombeiros local.
Já no prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, profissionais da saúde atuaram para proteger vacinas e insumos hospitalares durante um alagamento.
O Município informou que conseguiu salvar mais de 80% de insumos, e o Estado foi acionado para ajudar com o que foi perdido.
Cenário de chuvas intensas em Canindé é comum
Apesar dos registros recentes, o Município já apresentou acumulados superiores em anos anteriores para o mesmo período.
Entre os maiores volumes históricos estão 185 milímetros em 24 de janeiro de 2004, 147 milímetros em 25 de janeiro de 2011, 135 milímetros em 8 de janeiro de 2002, além de outros registros superiores a 120 milímetros também em janeiro de 2004.
Conforme a Funceme, ocorrências como as vistas em Canindé são comuns no período de pré-estação chuvosa no Ceará, fase marcada por episódios de instabilidade atmosférica mais frequentes.
"As chuvas foram associadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema atmosférico comum neste período de pré-estação chuvosa. Esse tipo de sistema favorece a formação de áreas de instabilidade, contribuindo para chuvas intensas e concentradas em algumas regiões do Ceará", detalhou a entidade.
Veja lista das 10 cidades onde mais choveu nesta quinta (29)
- Canindé (Posto: Canindé) - 119,3 mm
- Crateús (Posto: Crateús) - 98 mm
- Novo Oriente (Posto: Novo Oriente) - 72,5 mm
- Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: Betânia) - 70 mm
- Parambu (Posto: Novo Asssis) - 68 mm
- Caucaia (Posto: Escola Maria Luzia) - 65,4 mm
- Jaguaribe (Posto: Feiticeiro) - 62 mm
- Ibaretama (Posto: Ibaretama) - 55 mm
- Pedra Branca (Posto: Capitão Mor) - 53 mm
- Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) - 52,3 mm
*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo*