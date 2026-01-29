Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza
Atrações gratuitas e pagas garantem a folia em diversos pontos da Capital.
O último final de semana de janeiro segue com a programação de Pré-Carnaval para todos os gostos e em diferentes pontos da cidade. Espaços como o Complexo Esportivo Bom Jardim, o Mercado dos Pinhões, a Praia de Iracema e o Parque Estadual do Cocó reúnem blocos, bandas e foliões ao longo do fim de semana.
Confira lista selecionada pelo Verso com as atrações gratuitas e festas privadas deste fim de semana:
Veja também
Ciclo Carnavalesco de Fortaleza
Sexta-feira (30/01)
Polo Mercado dos Pinhões
- Atração: Luxo da Aldeia
- Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 19h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atrações: 18h - Bell Marens / 19h30 - Afoxé Acabaca / 21h - Calé Alencar
- Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril, S/N - Centro)
- Evento gratuito
Polo Mercado da Aerolândia
- Atrações: 18h - Artugo / 19h20 - Aline Jordão / 20h40 - Karol do Axé
- Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: BR-116, 5823 - Alto da Balança - Aerolândia
- Evento gratuito
Centro Cultural Belchior
- Atrações: 18h - Bloco a Turma do Mamão / 19h30 - Iracema Bode Beat
- Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
- Evento gratuito
Sábado (31/01)
Polo Mocinha
- Atração: Bloco Num Ispaia Senão Lenche
- Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
- Evento gratuito
Polo Mercado dos Pinhões
- Atrações: 17h - DJ Adrian Brasil / 18h30 - Bloco da Vaca de um Sapato Só / 19h40 - Cantora Vits / 21h - Superbanda
- Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atração: Concentra Mas Não Sai
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h
- Onde: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril - Centro)
- Evento gratuito
Polo Aterro da Praia de Iracema
- Atrações: 16h - Sambamor / 16h45 - Bonde Batuque / 17h30 - Camaleões da Vila / 18h15 - Unidos da Cachorra / 19h - Baqueta Clube dos Ritmistas
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, concentração a partir das 15h
- Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart - Praia de Iracema)
- Evento gratuito
Polo Aterrinho da Praia de Iracema
- Atrações: 17h - Banda Prabalá / 18h - DJ Nayma / 18h30 - O Kannalha / 20h30 - BaianaSystem / 22h30 - Baqueta Clube de Ritmistas
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
- Evento gratuito
Polo Benfica - Praça da Gentilândia
- Atrações: 17h - DJ Gomes Smith / 18h20 - Lia Maia e Misto Quente / 19h40 - Bloco Frevo Mulher - Gabriela Mendes / 21h - Lavandas
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, 17h
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Evento gratuito
Polo Parque Rachel de Queiroz
- Atrações: 17h - Gal Saldanha (programação Infantil) / 18h - Ercília Lima / 19h20 - Carol Damasceno / 21h - Banda Zé da Zefa
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, 17h
- Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
Polo Praça das Flores
- Atrações: 18h - Levada Brasileira / 19h20 - Orquestra Popular do Nordeste / 21h - Samba Vadio
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h
- Onde: Praça das Flores (Av. Des. Moreira, s/n - Aldeota)
- Evento gratuito
Polo Complexo Esportivo Bom Jardim
- Atrações: 18h20 - Giordano / 19h40 - Bloco do Zé Almir / 21h - Dedim Gouveia Jr.
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h20
- Onde: R. Guararema, N° 1731-1819 - Granja Lisboa
- Evento gratuito
Polo Praça Henrique Jorge
- Atrações: 18h20 - Banda No Lance / 19h40 - Forró Dose Dupla / 21h - Banda Alta Tensão
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h20
- Onde: Av. Senador Fernandes Távora, 1441 - Jóquei Clube
- Evento gratuito
Domingo (1/02)
Polo Benfica - Praça da Gentilândia
- Atrações: 13h - Izzy Lab / 14h30 - Banda Brasilis / 16h - Lidia Maria e o Bloco do Prazer / 17h30 - Banda Pira
- Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 13h
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Evento gratuito
Polo Raimundo do Queijo
- Atrações: 10h - Farra na Jangada / 11h30 - Bloco Eu Quero Muito Mais / 13h - Samba do Zé / 14h - Ítalo Cortez
- Quando: Domingo, 25 de janeiro, a partir das 10h
- Onde: R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
- Evento gratuito
Eventos Privados
Sáficas Extraordinárias
- Atrações: Dj Em quase Tudo
- Quando: quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 19h
- Onde: Boteco Cultural da Angela - Rua Carlos Gomes, 83 - José Bonifácio
- Couvert: $10 | mais informações no site
Bloco Kahlo
- Atrações: Samba e ritmos carnavalescos
- Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 19h
- Onde: Largo do Samba - R. João Cordeiro - Praia de Iracema
- Evento gratuito | mais informações aqui
Bloquinho da Diretoria
- Atrações: Bateria da Diretoria - Felipim
- Quando: sábado, 31 de janeiro, a partir das 15h
- Onde: Diretoria - Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza
- Ingressos: A partir de R$ 70 | ingressos no site
Simpatizo Amor de Bloco
- Atrações: Os Transacionais, DJ Maria Tavares e Mel Mattos
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 16 horas
- Local: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
- Ingressos: Meia Social (R$ 50 + 1kg de alimento) | mais informações no site
Blocos de Rua
Bloquinho Goxtoso
- Atrações:Luiza Viana - Dj Femo - Pimenta Malagueta
- Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 16h
- Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
- Evento gratuito
Programação Infantil
Parque Rachel de Queiroz
- Atrações: 17h - Gal Saldanha
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
- Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
Vem pro Parque
- Atrações: 7h - Tai Chi Chuan / 8h - Ioga, recreação e ritmos / 9h - Biodança e oficina de máscaras de Carnaval com Cristiane Pascoal / 10h30 - Espetáculo “O Circo Alegria”, com grupo Garajal
- Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 7h
- Onde: Parque Estadual do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, S/N)
- Evento gratuito
Cidade da Criança
- Atrações: 9h - Projeto Carambola / 10h40 - Banda Aquarelinha
- Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 9h
- Onde: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
- Evento gratuito
Pré-Carnaval nos shoppings
Grand Shopping Messejana
- Atrações: Coisa Feita de Samba com Lia Maia
- Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro, 19h
- Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Entrada gratuita
RioMar Fortaleza
- Atrações: 15h30 - Aulão de Fitdance / 16h - Pimenta Malagueta / 18h - Acaiaca
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 15h
- Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Evento gratuito
RioMar Kennedy
- Atrações: 16h - DJ Fixter / 17h - Os Transacionais / 19h - DJ Fixter / 20h - Carnabrega - Alexandre e Os Almeidas
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 16h
- Onde: Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
- Evento gratuito
- Atração: Yane Caracas
- Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h30
- Onde: Praça de Alimentação - Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Entrada gratuita
*Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.