Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Atrações gratuitas e pagas garantem a folia em diversos pontos da Capital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Foliões no carnaval Fortalaleza.
Legenda: Programação de Pré-carnaval de Fortaleza espalha blocos e festas pela cidade neste fim de semana.
Foto: Thiago Gadelha.

O último final de semana de janeiro segue com a programação de Pré-Carnaval para todos os gostos e em diferentes pontos da cidade. Espaços como o Complexo Esportivo Bom Jardim, o Mercado dos Pinhões, a Praia de Iracema e o Parque Estadual do Cocó reúnem blocos, bandas e foliões ao longo do fim de semana.

Confira lista selecionada pelo Verso com as atrações gratuitas e festas privadas deste fim de semana: 

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza

À esquerda, Raimundo do Queijo, uma figura conhecida em Fortaleza. Na imagem da direita, dezenas de pessoas pulando carnaval fantasiados.
Legenda: Folia carnavalesca continua neste fim de semana.
Foto: Arquivo Pessoal / Kid Junior.

Sexta-feira (30/01)

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atração: Luxo da Aldeia
  • Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 19h 
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atrações: 18h - Bell Marens / 19h30 - Afoxé Acabaca / 21h - Calé Alencar
  • Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril, S/N - Centro)
  • Evento gratuito

Polo Mercado da Aerolândia

  • Atrações: 18h - Artugo / 19h20 - Aline Jordão / 20h40 - Karol do Axé
  • Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: BR-116, 5823 - Alto da Balança - Aerolândia
  • Evento gratuito

Centro Cultural Belchior 

  • Atrações: 18h - Bloco a Turma do Mamão / 19h30 - Iracema Bode Beat  
  • Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
  • Evento gratuito

Sábado (31/01)

Polo Mocinha

  • Atração: Bloco Num Ispaia Senão Lenche 
  • Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Evento gratuito

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atrações: 17h - DJ Adrian Brasil / 18h30 - Bloco da Vaca de um Sapato Só / 19h40 - Cantora Vits / 21h - Superbanda
  • Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atração: Concentra Mas Não Sai
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h
  • Onde: Praça dos Leões (R. Gal. Bezerril - Centro)
  • Evento gratuito

Polo Aterro da Praia de Iracema

  • Atrações: 16h - Sambamor / 16h45 - Bonde Batuque / 17h30 - Camaleões da Vila / 18h15 - Unidos da Cachorra / 19h - Baqueta Clube dos Ritmistas
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, concentração a  partir das 15h 
  • Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart - Praia de Iracema)
  • Evento gratuito

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

  • Atrações: 17h - Banda Prabalá / 18h - DJ Nayma / 18h30 - O Kannalha / 20h30 - BaianaSystem / 22h30 - Baqueta Clube de Ritmistas 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
  • Onde:  Aterrinho da Praia de Iracema 
  • Evento gratuito

Polo Benfica - Praça da Gentilândia 

  • Atrações: 17h - DJ Gomes Smith / 18h20 - Lia Maia e Misto Quente / 19h40 - Bloco Frevo Mulher - Gabriela Mendes / 21h - Lavandas 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, 17h
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Evento gratuito

Polo Parque Rachel de Queiroz

  • Atrações: 17h - Gal Saldanha (programação Infantil) / 18h - Ercília Lima / 19h20 - Carol Damasceno / 21h - Banda Zé da Zefa 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, 17h
  • Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
  • Evento gratuito

Polo Praça das Flores

  • Atrações: 18h - Levada Brasileira / 19h20 - Orquestra Popular do Nordeste / 21h - Samba Vadio 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h
  • Onde:  Praça das Flores (Av. Des. Moreira, s/n - Aldeota)
  • Evento gratuito

Polo Complexo Esportivo Bom Jardim 

  • Atrações: 18h20 - Giordano / 19h40 - Bloco do Zé Almir / 21h - Dedim Gouveia Jr. 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h20
  • Onde: R. Guararema, N° 1731-1819 - Granja Lisboa
  • Evento gratuito

Polo Praça Henrique Jorge 

  • Atrações: 18h20 - Banda No Lance / 19h40 - Forró Dose Dupla / 21h - Banda Alta Tensão 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 18h20
  • Onde: Av. Senador Fernandes Távora, 1441 - Jóquei Clube
  • Evento gratuito

Domingo (1/02)

Polo Benfica - Praça da Gentilândia 

  • Atrações: 13h - Izzy Lab / 14h30 - Banda Brasilis /  16h - Lidia Maria e o Bloco do Prazer / 17h30 - Banda Pira
  • Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 13h
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Evento gratuito

Polo Raimundo do Queijo

  • Atrações: 10h - Farra na Jangada / 11h30 - Bloco Eu Quero Muito Mais / 13h - Samba do Zé / 14h - Ítalo Cortez 
  • Quando: Domingo, 25 de janeiro, a partir das 10h
  • Onde:  R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
  • Evento gratuito

Eventos Privados 

Sáficas Extraordinárias

  • Atrações: Dj Em quase Tudo
  • Quando: quinta-feira, 29 de janeiro, a partir das 19h
  • Onde: Boteco Cultural da Angela - Rua Carlos Gomes, 83 - José Bonifácio
  • Couvert: $10 | mais informações no site

 Bloco Kahlo 

  • Atrações: Samba e ritmos carnavalescos
  • Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 19h
  • Onde: Largo do Samba - R. João Cordeiro - Praia de Iracema
  • Evento gratuito | mais informações aqui 

Bloquinho da Diretoria

  • Atrações: Bateria da Diretoria - Felipim
  • Quando: sábado, 31 de janeiro, a partir das 15h
  • Onde:  Diretoria - Av. Antônio Justa, 3525 - Meireles, Fortaleza
  • Ingressos: A partir de R$ 70 | ingressos no site
     

Simpatizo Amor de Bloco

  • Atrações: Os Transacionais, DJ Maria Tavares e Mel Mattos
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 16 horas
  • ​Local: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
  • Ingressos: Meia Social (R$ 50 + 1kg de alimento) | mais informações no site 

Blocos de Rua 

Bloquinho Goxtoso

  • Atrações:Luiza Viana - Dj Femo - Pimenta Malagueta 
  • Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 16h
  • Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
  • Evento gratuito 

Programação Infantil 

Um homem com óculos escuros carrega uma criança pequena vestindo uma fantasia de Mulher Maravilha nos ombros.
Legenda: Para os mini foliões, há programações desde confecções de máscaras até bailinhos carnavalescos.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Parque Rachel de Queiroz 

  • Atrações: 17h - Gal Saldanha  
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
  • Onde: R. Edgar Falcão S/N - Presidente Kennedy
  • Evento gratuito

Vem pro Parque 

  • Atrações: 7h - Tai Chi Chuan / 8h - Ioga, recreação e ritmos / 9h - Biodança e oficina de máscaras de Carnaval com Cristiane Pascoal / 10h30 - Espetáculo “O Circo Alegria”, com grupo Garajal 
  • Quando: Domingo, 1º de fevereiro,  a partir das 7h 
  • Onde: Parque Estadual do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, S/N)
  • Evento gratuito

Cidade da Criança 

  • Atrações: 9h - Projeto Carambola / 10h40 - Banda Aquarelinha 
  • Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 9h
  • Onde: Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
  • Evento gratuito

Pré-Carnaval nos shoppings 

Grand Shopping Messejana 

  • Atrações: Coisa Feita de Samba com Lia Maia 
  • Quando: Sexta-feira, 30 de janeiro, 19h
  • Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Entrada gratuita

 RioMar Fortaleza

  • Atrações: 15h30 - Aulão de Fitdance / 16h - Pimenta Malagueta / 18h - Acaiaca  
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 15h
  • Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Evento gratuito

RioMar Kennedy 

  • Atrações: 16h - DJ Fixter / 17h - Os Transacionais / 19h - DJ Fixter / 20h - Carnabrega - Alexandre e Os Almeidas 
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 16h
  • Onde:  Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
  • ​Evento gratuito 
  • Atração: Yane Caracas
  • Quando: Sábado, 31 de janeiro, 18h30
  • Onde: Praça de Alimentação - Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Entrada gratuita

    *Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.
Foliões no carnaval Fortalaleza.
