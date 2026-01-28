Diário do Nordeste
Nilton César, ícone da música romântica, morre aos 86 anos

O cantor e compositor faleceu em São Paulo nesta quarta-feira (28).

Imagem do cantor Nilton César, que morreu nesta quarta-feira (28).
Legenda: Cantor ficou conhecido por hits como "Férias na Índia".
Foto: Reprodução.

O cantor Nilton César, que marcou o Brasil com o hit "Férias na Índia", morreu aos 86 anos, em São Paulo, nesta quinta-feira (28). A causa da morte não foi divulgada.

Ícone da música romântica da década de 1970, o artista estourou nas rádios e logo virou um fenômeno de vendas. Nilton conseguiu construir e consolidar uma trajetória marcada por inúmeros Discos de Ouro e mais de 500 mil cópias vendidas apenas com a canção "Férias na Índia". 

Ele ainda emplacou sucessos como "A Namorada que Sonhei", "Felicidade" e "Amor...Amor...Amor...". Seu público foi conquistado pelo estilo elegante, assim como pela voz marcante, ecos do movimento da Jovem Guarda — com nomes como Roberto Carlos e Erasmo Carlos

Com carisma e desenvoltura, participou de diversos programas da televisão brasileira, sendo convidado de honra de várias edições do Programa Silvio Santos. 

Velório de Nilton César

O velório de Nilton será realizado no Cemitério São Pedro, nesta quarta (28), entre às 17h30 e 19h30. Conforme o g1, a cremação ocorrerá no Crematório Vila Alpina, em São Paulo. 

Após o anúncio da morte, a cantora Edith Veiga, amiga de Nilton, lamentou a partida do artista. "Hoje a música está em luto. Um amigo que se vai, deixando meu coração amargurado. Amigo é muito bom quando chega, mas muito triste quando se vai", compartilhou.

Nilton César, ícone da música romântica, morre aos 86 anos

O cantor e compositor faleceu em São Paulo nesta quarta-feira (28).

