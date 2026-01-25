Aos 90 anos, escritora Adélia Prado sofre queda em casa e passa por cirurgias

A escritora Adélia Prado sofreu fraturas no corpo após uma queda em casa na cidade de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. A artista sofreu o acidente doméstico na última segunda-feira (19), e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em observação.

Adélia está no Hospital São Judas Tadeu, onde passou por duas cirurgias. A unidade de saúde informou que ela sofreu fraturas no fêmur e lesões no cotovelo e no punho.

Veja também Verso Protesto do Roblox e 'O Agente Secreto': memes viram fantasias em Pré-Carnaval de Fortaleza Verso ‘Brincadeiras à parte’: Letrux lança livro de contos inspirado em jogos analógicos

Por nota, o hospital ainda informou que a escritora também está em tratamento contra complicações renais, e é acompanhada por uma equipe multidisciplinar.

"O Hospital São Judas Tadeu reforça que está adotando todas as medidas necessárias para a adequada assistência à paciente [...]", diz nota.

Adélia Prado é conhecida como uma das maiores escritoras da poesia contemporânea. As principais obras dela são "A Bagagem" (1976), "O Coração Disparado" (1978) e "Solte os Cachorros" (1979).