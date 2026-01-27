Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

O que esperar da quarta temporada de Bridgerton que estreia nesta semana?

4ª temporada aposta em romance protagonizado por Benedict; episódios da primeira parte chegam nesta quinta-feira (29).

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
Verso
Cartaz da série Bridgerton da Netflix, mostrandoo casal foco da temporada em trajes de época se abraçando.
Legenda: Netflix lança 4ª temporada de Bridgerton nesta quinta-feira (29).
Foto: Reprodução / Instagram.

Querido e gentil leitor, como diria a voz mais marcante de Bridgerton, a espera está chegando ao fim. Isso porque a quarta temporada da produção estreia quinta-feira (29), na Netflix. O enredo, desta vez, tem como foco a história de amor do cavalheiro mais notório da família Bridgerton, Benedict, vivido por Luke Thompson

Benedict, que se destaca por ser o “espírito livre” da família, na nova fase da história, passa a lidar com as expectativas da mãe, Violet Bridgerton, para que ele se case. Como já é tradição em Bridgerton, o ponto de partida da narrativa acontece com o início da chamada “temporada social”, marcada por bailes, apresentações formais à rainha e a busca por pretendentes considerados adequados.

Cinderela revisitada em nova temporada

Em um baile de máscaras, o personagem central da atração conhece a misteriosa Dama de Prata, Sophie Baek, interpretada pela atriz Yerin Ha. O encontro ganha contornos inesperados quando, à meia-noite, ao soar do sino, Sophie abandona Benedict na escadaria da festa, deixando-o intrigado e determinado a reencontrá-la.

Sophie, por sua vez, é uma criada e leva uma vida distante do glamour dos salões. Ela trabalha para a viúva Lady Araminta Gun, marcada pela rigidez e pela ambição de desejar casar suas duas filhas com pessoas influentes da nobreza londrina.

A história da temporada pode lembrar, em alguns momentos, o conto da Cinderela. No entanto, em Bridgerton, em vez de um sapatinho de cristal, Benedict passa a procurar pela amada guiado por uma das luvas deixadas por Sophie.

Paralelamente à história central, a série continua explorando os desdobramentos das temporadas anteriores. As consequências da identidade revelada de Lady Whistledown seguem presentes no enredo, assim como as  evoluções dos casamentos recentes da família Bridgerton.

Quando e onde assistir

Bridgerton será transmitida exclusivamente pela Netflix, que optou por dividir a temporada em duas partes. A primeira estreia no dia 29 de janeiro. A segunda leva de episódios está prevista para 26 de fevereiro, quando mais quatro capítulos serão disponibilizados na plataforma.

Conheça mais da história central da 4ª temporada

 

*Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.

