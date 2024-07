Novo protagonista de 'Bridgerton' é confirmado para 4ª temporada; saiba quem é

A quarta temporada de 'Bridgerton', série criada por Shonda Rhimes, terá Benedict como protagonista. O anúncio foi feito pela Netflix nesta terça-feira (23). "Sim, os boatos foram confirmados", brincou o streaming nas redes sociais.

Interpretado pelo ator Luke Thompson, o personagem é um dos herdeiros da família Bridgerton, o segundo filho mais velho.

A temporada terá oito episódios. O streaming, no entanto, ainda não informou quando as gravações terão início e quem estará no elenco.

Veja o vídeo do anúncio

O que acontecerá com o personagem?

Embora o irmão mais velho e até alguns mais novos estejam casados e felizes, Benedict é relutante à ideia de sossegar em algum relacionamento. Tudo deve mudar, porém, quando ele conhecer uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras promovido por sua mãe, Violet.

Quem é Benedict Bridgerton?

Benedict é o mais boêmio dos Bridgerton e o mais disposto a viver intensamente a sua sexualidade.

Na última temporada, que destacou a história de Colin Bridgerton e Penelope Featherington, o personagem se envolveu em um trisal com outro homem e uma mulher.

Em entrevista ao site Bustle, o ator disse que, "em tempos modernos", Benedict seria pansexual, ou seja, alguém que se atrai sexualmente, romanticamente ou emocionalmente com todas as pessoas, independentemente de sexo ou identidade de gênero.