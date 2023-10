O que é ser pansexual? Entenda termo citado por Bianca Andrade no 'Saia Justa'

A influenciadora Bianca Andrade movimentou a internet, na noite dessa quarta-feira (18), após falar sobre a própria sexualidade durante participação no programa “Saia Justa”, do GNT. Na atração, a ex-BBB confirmou ser pansexual, termo que gerou dúvidas entre internautas.

Em bate-papo com as apresentadoras, a proprietária da Boca Rosa Beauty explicou que se sente invalidada ao conversar sobre o tema com outras pessoas: "Eu sou pansexual. Então, todas as vezes em que falo sobre a minha bissexualidade, eu sou invalidada, me chamam de 'bi de festinha', isso e aquilo".

O sentimento fez com que a influenciadora levasse o assunto para a terapia. “Eu tenho que tratar na minha terapia e entender que preciso viver sem a aprovação do outro e ser feliz com isso. Porque é muito difícil. Você falar de um lugar de mulher bissexual ou homossexual, é ainda mais difícil”, desabafou ela.

O QUE É PANSEXUALIDADE?

As falas da ex-BBB repercutiram na internet, levando diversos usuários a questionarem: o que é ser pansexual?

Em entrevista para o Diário do Nordeste, concedida em agosto de 2022, a sexóloga Mariana Oliveira explicou que indivíduos pansexuais são aqueles que sentem atração por qualquer pessoa, independentemente da identidade de gênero.

Vale lembrar que o termo “identidade de gênero” tem relação com o gênero com o qual o indivíduo se identifica, podendo ser cisgênero, transgênero, não-binário e outros.

EXISTE DIFERENÇA ENTRE PANSEXUALIDADE E BISSEXUALIDADE?

Apesar de serem confundidas constantemente, pansexualidade e bissexualidade não são a mesma coisa. Diferentemente das pessoas pansexuais, bissexuais são indivíduos que sentem interesse amoroso e sexual por pessoas do mesmo gênero ou do gênero oposto, conforme explicado por Mariana.

“Na bissexualidade, é como se a gente só visse dois gêneros, um conceito binário ainda. Já na pansexualidade, isso já se abre um pouco mais, além do homem e da mulher, tem outras possibilidades de sexualidade de gênero”, afirmou a sexóloga.