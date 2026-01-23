Diário do Nordeste
Diretor de rival de 'O Agente Secreto' no Oscar ironiza indicações do filme brasileiro

Oliver Laxe, diretor de "Sirât", afirmou que os brasileiros votantes na premiação escolheriam até um sapato se fosse essa a indicação do País.

Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Oliver é um homem branco, de meia idade e com barba predominantemente preta. Ele tem cabelos longos e ondulados, castanhos.
Legenda: Oliver Laxe é diretor de "Sirât", que concorre com "O Agente Secreto" na categoria de "Melhor Filme Internacional".
Foto: RODIN ECKENROTH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP.

O cineasta franco-espanhol Oliver Laxe chamou de "ultranacionalistas" os brasileiros votantes na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — responsável pelo Oscar. A fala do diretor de "Sirât", que disputa com "O Agente Secreto" a estatueta de "Melhor Filme Internacional", provocou reações negativas nas redes sociais.

"Há muitos brasileiros na Academia, e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", afirmou o diretor nessa quinta-feira (22), em entrevista ao talk show "La Revuelta", da emissora pública espanhola TVE.

Oliver falava sobre as indicações ao Oscar quando "alfinetou" os brasileiros. Além de "Melhor Filme Internacional", o suspense concorre ao prêmio de "Melhor Som". Já o longa de Kleber Mendonça Filho recebeu mais três indicações: "Melhor Filme", "Melhor Ator", para Wagner Moura, e "Melhor Direção de Elenco".

"Ganhar prêmios é um bônus, o melhor mesmo é fazer filme", afirmou o cineasta.

Fala do diretor gerou reações de brasileiros

A crítica de Oliver gerou revolta nas redes sociais e foi considerada xenofóbica por parte dos usuários, que foram comentar na página do filme rival de "O Agente Secreto" no Instagram. "Talvez não sejam os brasileiros que são ultranacionalistas. Talvez seu filme é que seja ruim mesmo. Já parou para pensar?", alfinetou uma.

"Se for chorar manda áudio", disse outro. "Queria mídia do Brasil? Nem que fosse negativa para alavancar esse filme nada a ver?", provocou mais uma.

Há, inclusive, quem compare o diretor com a atriz Karla Sofía Gascón, com quem os brasileiros "trocaram farpas" durante a campanha para o Oscar no ano passado, quando "Ainda Estou Aqui" concorria em três categorias.

