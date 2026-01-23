Fernanda Torres celebra indicações brasileiras ao Oscar 2026

A "totalmente premiada" Fernanda Torres celebrou as indicações de "O Agente Secreto" e do brasileiro Adolpho Veloso ao Oscar 2026.

Em publicação nas redes sociais, Fernanda compartilhou uma ilustração do filme que disputa quatro estatuetas e uma montagem com imagens de Adolpho e escreveu: "E a festa continua, né, Brasil?". Na legenda, a atriz, premiada como Melhor Atriz no Oscar de 2025, ainda marcou o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Nos comentários, a atriz Alice Carvalho, que está no elenco de "O Agente Secreto", escreveu: "a vida preshtaaaa nandaaa", em referência à frase dita por Fernanda Torres após a indicação ao Globo de Ouro de 2025.

Outros comentários deixados por seguidores lembraram o santinho com a imagem da atriz que Wagner Moura e o elenco de "O Agente Secreto" receberam no tapete vermelho do Globo de Ouro.

Brasil no Oscar 2026

"O Agente Secreto" somou quatro indicações na maior premiação do cinema internacional:

E o Brasil ainda concorre ao prêmio de Melhor Fotografia com o trabalho de Adolpho Veloso no filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.