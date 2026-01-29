Inscrições para o 1º semestre do Prouni 2026 terminam nesta quinta-feira (29)

Terminam nesta quinta-feira (29) as inscrições para o primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). Interessados devem se candidatar pelo Portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni) até as 23h59.

Pelo site, os candidatos podem pesquisar as vagas de interesse por curso, turno, instituição de ensino e município de oferta.

A iniciativa disponibiliza bolsas de estudos integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.

Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519 oportunidades, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais.

Passo a passo para se inscrever

Acesse o Portal Acesso Único, através do endereço acessounico.mec.gov.br/prouni; Em seguida, clique em "Inscreva-se"; Faça login usando o gov.br com CPF e senha; Confirme seus dados pessoais; Preencha o questionário social; Escolha até duas opções de curso; Indique a modalidade de concorrência; Revise e confirme sua inscrição.

Quem pode participar

Para se inscrever no Prouni, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova da redação.

Quem participou do Enem em condição de treineiro, ou seja, realizou o exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no programa.

Os interessados devem ainda atender a pelo menos uma das seguintes condições:

ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou

ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No Prouni, somente candidatos com a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem concorrer às bolsas integrais — que cobrem 100% da mensalidade. Já as oportunidades parciais são destinadas aos interessados com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por indivíduo.

É importante destacar que esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.

Datas importantes

O resultado do processo seletivo do primeiro semestre do Prouni 2026 será divulgado em 3 de fevereiro. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março.

Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar interesse no Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março.

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.