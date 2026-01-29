Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Inscrições para o 1º semestre do Prouni 2026 terminam nesta quinta-feira (29)

Candidatos podem se inscrever pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:19)
Ceará
Site do Prouni.
Legenda: Pelo site, os candidatos podem pesquisar as vagas de interesse por curso, turno, instituição de ensino e município de oferta.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Terminam nesta quinta-feira (29) as inscrições para o primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). Interessados devem se candidatar pelo Portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni) até as 23h59.

Pelo site, os candidatos podem pesquisar as vagas de interesse por curso, turno, instituição de ensino e município de oferta.

A iniciativa disponibiliza bolsas de estudos integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.

Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519 oportunidades, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. 

Passo a passo para se inscrever

  1. Acesse o Portal Acesso Único, através do endereço acessounico.mec.gov.br/prouni;
  2. Em seguida, clique em "Inscreva-se"; 
  3. Faça login usando o gov.br com CPF e senha;
  4. Confirme seus dados pessoais;
  5. Preencha o questionário social;
  6. Escolha até duas opções de curso;
  7. Indique a modalidade de concorrência;
  8. Revise e confirme sua inscrição. 

