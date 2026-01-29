Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis
Um quarto animal foi atingindo, mas ficou apenas desorientado.
Três ovelhas morreram após serem atingidas por um raio na tarde de quarta-feira (28), na localidade de Riacho, zona rural de Quiterianópolis (CE). O caso ocorreu por volta das 16h30, durante uma chuva com incidência de descargas elétricas na região.
Segundo a prefeitura de Quiterianópolis, de quarta para quinta-feira (29) choveu em praticamente todas as comunidades do município. Na sede do município a chuva foi de 37 mm.
Conforme o criador Euclides Amorim, proprietário dos animais, o rebanho era composto por cerca de 40 ovelhas. No momento da descarga elétrica, apenas quatro estavam sob um juazeiro, local onde o raio atingiu diretamente.
“Embaixo mesmo do juazeiro, onde o raio caiu, só tinham essas quatro. As outras estavam perto, mas correram quando o raio caiu”, relatou o agricultor.
Segundo o criador, três animais morreram no local e uma quarta ovelha ficou desorientada logo após o impacto. “Uma ficou meio zonza, mas a gente pegou nela e ela saiu correndo, escapou. Então, o que morreu foi três no total”, afirmou.
O momento do incidente foi presenciado pelo padrasto de Euclides, que retornava da roça e estava a cerca de cinco metros do local. “Ele foi quem viu na hora que o raio caiu. Disse que viu elas se batendo e me chamou. Quando cheguei, o raio já tinha caído e as nuvens já estavam baixas”, completou o criador.
Como se proteger de raios?
Tempestades com descargas elétricas são comuns no Ceará, especialmente entre os meses de dezembro e maio, período marcado por maior volume de chuvas no Estado. Durante esses eventos, há intensa atividade elétrica no interior das nuvens, e a energia acumulada pode atingir o solo verticalmente na forma de raios, representando risco à população.
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, alguns comportamentos aumentam a probabilidade de uma pessoa ser atingida por uma descarga elétrica. Permanecer em áreas abertas, como praças, estacionamentos e praias, está entre os principais fatores de risco durante tempestades.
A orientação é que, ao perceber a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de trovoadas, a pessoa procure imediatamente abrigo em local fechado ou dentro de um veículo não conversível, mantendo portas e janelas fechadas. Esses ambientes oferecem maior proteção contra descargas elétricas.
Caso não haja um local seguro por perto, a recomendação é se agachar, mantendo os pés juntos, as mãos apoiadas nos joelhos e a cabeça abaixada entre eles, permanecendo nessa posição até o fim da tempestade.
A autoridade alerta que não se deve deitar no chão, pois isso aumenta a área de contato com o solo e o risco de acidentes.