Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis

Três ovelhas morreram após serem atingidas por um raio na tarde de quarta-feira (28), na localidade de Riacho, zona rural de Quiterianópolis (CE). O caso ocorreu por volta das 16h30, durante uma chuva com incidência de descargas elétricas na região.

Segundo a prefeitura de Quiterianópolis, de quarta para quinta-feira (29) choveu em praticamente todas as comunidades do município. Na sede do município a chuva foi de 37 mm.

Conforme o criador Euclides Amorim, proprietário dos animais, o rebanho era composto por cerca de 40 ovelhas. No momento da descarga elétrica, apenas quatro estavam sob um juazeiro, local onde o raio atingiu diretamente.

“Embaixo mesmo do juazeiro, onde o raio caiu, só tinham essas quatro. As outras estavam perto, mas correram quando o raio caiu”, relatou o agricultor.

Segundo o criador, três animais morreram no local e uma quarta ovelha ficou desorientada logo após o impacto. “Uma ficou meio zonza, mas a gente pegou nela e ela saiu correndo, escapou. Então, o que morreu foi três no total”, afirmou.

O momento do incidente foi presenciado pelo padrasto de Euclides, que retornava da roça e estava a cerca de cinco metros do local. “Ele foi quem viu na hora que o raio caiu. Disse que viu elas se batendo e me chamou. Quando cheguei, o raio já tinha caído e as nuvens já estavam baixas”, completou o criador.

Como se proteger de raios?

Tempestades com descargas elétricas são comuns no Ceará, especialmente entre os meses de dezembro e maio, período marcado por maior volume de chuvas no Estado. Durante esses eventos, há intensa atividade elétrica no interior das nuvens, e a energia acumulada pode atingir o solo verticalmente na forma de raios, representando risco à população.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, alguns comportamentos aumentam a probabilidade de uma pessoa ser atingida por uma descarga elétrica. Permanecer em áreas abertas, como praças, estacionamentos e praias, está entre os principais fatores de risco durante tempestades.

A orientação é que, ao perceber a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de trovoadas, a pessoa procure imediatamente abrigo em local fechado ou dentro de um veículo não conversível, mantendo portas e janelas fechadas. Esses ambientes oferecem maior proteção contra descargas elétricas.

Caso não haja um local seguro por perto, a recomendação é se agachar, mantendo os pés juntos, as mãos apoiadas nos joelhos e a cabeça abaixada entre eles, permanecendo nessa posição até o fim da tempestade.

A autoridade alerta que não se deve deitar no chão, pois isso aumenta a área de contato com o solo e o risco de acidentes.