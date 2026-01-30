Inep disponibiliza declaração para pré-matrícula nas universidades; veja como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta sexta-feira (30), a Declaração de Atendimento às Condições de Certificação do Ensino Médio, para os estudantes que pretendem usar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como diploma escolar.

Em 2025, o ministro da educação, Camilo Santana, havia confirmado que a nota da prova voltaria a valer como certificado para os estudantes que não concluíram o nível médio na idade prevista.

Com o resultado oficial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 na última quinta-feira (29), estudantes começaram a questionar a pasta da Educação sobre o documento.

Em resposta, o Inep anunciou a emissão da declaração para esta sexta e tirou dúvidas dos participantes nas redes sociais.

O documento é uma prévia do certificado e deve valer, segundo o órgão, para realizar a pré-matrícula nas Instituições de Ensino Superior (IES). O diploma escolar oficial será disponibilizado no dia 2 de março.

Quem pode emitir a declaração?

A declaração prévia pode ser obtida através da Página do Participante. Para realizar a emissão, entretanto, o Inep divulgou que os participantes precisam:

Ter mais de 18 anos na data da prova;

Ter alcançado pelo menos 500 pontos na redação;

Ter obtido pelo menos 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática).

Certificado de conclusão do Ensino Médio

O certificado de conclusão do Ensino Médio poderá ser emitido de maneira digital a partir do dia 2 de março. O sistema para obter o documento será disponibilizado no portal do Inep.

Após acessar o site, os participantes devem fazer a solicitação do certificado. Eles o receberão através do e-mail ou realizando o download do documento.