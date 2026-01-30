Unifor lança e-book gratuito sobre Graduação EaD; veja como baixar

Em um contexto que exige flexibilidade e inovação pedagógica, a Educação a Distância (EaD) se consolida como alternativa estratégica para o ensino superior. Atenta a esse cenário, a Universidade de Fortaleza (Unifor) lança um e-book gratuito que reúne informações sobre as graduações EaD da instituição.

Desde 2021, quando iniciou a oferta de cursos EaD, a Unifor tem investido continuamente neste formato como estratégia para ampliar o acesso à formação superior, especialmente para quem busca conciliar graduação de qualidade com flexibilidade, quem está em transição de carreira ou vive em outras cidades e não pode se deslocar até a capital.

“A EaD deixou de ser apenas uma alternativa e passou a ocupar um lugar central na formação de profissionais, especialmente em um cenário que exige flexibilidade, inovação pedagógica e conexão com o mundo do trabalho”, destaca Andrea Chagas, coordenadora-geral da EaD Unifor.

Atualmente, a Unifor conta com 12 cursos EaD nas áreas de gestão e tecnologia, que se destacam pela integração com a infraestrutura física da universidade e por incluir experiências de aprendizagem significativas de teoria e prática no ambiente virtual.

“Um dos nossos principais diferenciais é a produção de materiais didáticos exclusivos, desenvolvidos por docentes da própria instituição, alinhados aos projetos pedagógicos dos cursos e às diretrizes do novo marco regulatório, garantindo rigor acadêmico, atualização constante e identidade institucional”, destaca Andrea.

Oportunidades de crescimento

Os estudantes EaD da Unifor têm acesso às mesmas oportunidades institucionais do ensino presencial, como estágios, projetos de extensão, eventos acadêmicos, serviços de apoio e vivências formativas conectadas à realidade profissional. A proposta reforça o compromisso da universidade com a formação integral e com a inserção qualificada no mercado de trabalho.

Outro diferencial é a atuação integrada de professores, mediadores pedagógicos e tutores. “O professor é o responsável pelo desenho pedagógico, pelo conteúdo e pela condução acadêmica da disciplina, enquanto os tutores realizam a mediação próxima com os estudantes, acompanhando trajetórias, orientando estudos e promovendo a permanência e o engajamento. Essa estrutura assegura que o aluno não esteja sozinho no processo de aprendizagem”, reforça Andrea.

Saiba mais sobre os Cursos EaD Unifor, acessando o E-BOOK CURSOS EAD DA UNIFOR