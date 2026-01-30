Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Unifor lança e-book gratuito sobre Graduação EaD; veja como baixar

Publicação traz detalhes dos cursos, estrutura e oportunidades para estudantes

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Unifor lança e-book gratuito sobre Gaduação EaD; veja como baixar
Legenda: A Unifor conta com 12 cursos EaD nas áreas de gestão e tecnologia.
Foto: Ares Soares

Em um contexto que exige flexibilidade e inovação pedagógica, a Educação a Distância (EaD) se consolida como alternativa estratégica para o ensino superior. Atenta a esse cenário, a Universidade de Fortaleza (Unifor) lança um e-book gratuito que reúne informações sobre as graduações EaD da instituição.

Desde 2021, quando iniciou a oferta de cursos EaD, a Unifor tem investido continuamente neste formato como estratégia para ampliar o acesso à formação superior, especialmente para quem busca conciliar graduação de qualidade com flexibilidade, quem está em transição de carreira ou vive em outras cidades e não pode se deslocar até a capital.

“A EaD deixou de ser apenas uma alternativa e passou a ocupar um lugar central na formação de profissionais, especialmente em um cenário que exige flexibilidade, inovação pedagógica e conexão com o mundo do trabalho”, destaca Andrea Chagas, coordenadora-geral da EaD Unifor.

Atualmente, a Unifor conta com 12 cursos EaD nas áreas de gestão e tecnologia, que se destacam pela integração com a infraestrutura física da universidade e por incluir experiências de aprendizagem significativas de teoria e prática no ambiente virtual.

“Um dos nossos principais diferenciais é a produção de materiais didáticos exclusivos, desenvolvidos por docentes da própria instituição, alinhados aos projetos pedagógicos dos cursos e às diretrizes do novo marco regulatório, garantindo rigor acadêmico, atualização constante e identidade institucional”, destaca Andrea.

Oportunidades de crescimento

Os estudantes EaD da Unifor têm acesso às mesmas oportunidades institucionais do ensino presencial, como estágios, projetos de extensão, eventos acadêmicos, serviços de apoio e vivências formativas conectadas à realidade profissional. A proposta reforça o compromisso da universidade com a formação integral e com a inserção qualificada no mercado de trabalho.

Outro diferencial é a atuação integrada de professores, mediadores pedagógicos e tutores. “O professor é o responsável pelo desenho pedagógico, pelo conteúdo e pela condução acadêmica da disciplina, enquanto os tutores realizam a mediação próxima com os estudantes, acompanhando trajetórias, orientando estudos e promovendo a permanência e o engajamento. Essa estrutura assegura que o aluno não esteja sozinho no processo de aprendizagem”, reforça Andrea.

Saiba mais sobre os Cursos EaD Unifor, acessando o E-BOOK CURSOS EAD DA UNIFOR

Material exclusivo

Cursos EaD da Unifor: ampliando as fronteiras do aprendizado

Com uma proposta moderna e alinhada às novas dinâmicas do ensino superior, os cursos EaD da Unifor oferecem flexibilidade, qualidade acadêmica e conexão com o mercado.
Cursos da Unifor
Flexibilidade para os estudos em uma instituição de ensino com credibilidade e tradição no mercado;
Materiais desenvolvidos por especialistas, com foco prático e alinhamento às demandas do mercado;
Ambiente virtual intuitivo e acompanhamento constante ao longo da jornada de aprendizagem.
Baixar ebook gratuito

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Sana 2026 recebe atores de Game of Thrones e Vikings no próximo domingo (1)
Ceará

Sana 2026 recebe atores de Game of Thrones e Vikings no próximo domingo (1)

Jack Gleeson, Clive Standen e Lucy Martin estão entre os convidados deste ano.

Agência de Conteúdo DN
Há 27 minutos
Unifor lança e-book gratuito sobre Gaduação EaD; veja como baixar
Ceará

Unifor lança e-book gratuito sobre Graduação EaD; veja como baixar

Publicação traz detalhes dos cursos, estrutura e oportunidades para estudantes

Agência de Conteúdo DN
Há 27 minutos
IFCE.
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados no IFCE

Instituto oferta 5.680 vagas em 142 cursos da graduação.

Renato Bezerra
Há 58 minutos
Montagem com três fotos de quatro cearenses que vivem fora do Estado.
Ceará

Rede na varanda, cuscuz e novelas: cearenses que vivem fora contam como lidam com a saudade

Neste 30 de janeiro é celebrado o Dia da Saudade, palavra única que representa a mistura de sentimentos como falta, ausência, perda e amor.

Clarice Nascimento
Há 1 hora
Cena urbana diurna mostrando na avenida Antonio Sales, em Fortaleza, com veículos parados no trânsito, múltiplos postes de energia com fiação e diversas placas de sinalização, incluindo o limite de velocidade (60 km/h) e videomonitoramento por câmeras.
Ceará

Videomonitoramento multa quem está com licenciamento atrasado em Fortaleza

Câmeras da AMC e do Detran-CE são autorizadas a registrar infrações.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Imagem de manchas no mar de Fortaleza, na Praia de Iracema.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza e Governo do CE confirmam reunião para tratar poluição na Praia de Iracema

No encontro, devem alinhar ações e discutir soluções para aparecimento de manchas no mar de Fortaleza.

Beatriz Rabelo e Thatiany Nascimento
29 de Janeiro de 2026
Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz.
Ceará

Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz

A prefeitura afirmou que os trailers estavam obstruindo estacionamento.

Bergson Araujo Costa
29 de Janeiro de 2026
Imagem da fachada do Hospital Infantil Albert Sabin.
Ceará

Fortaleza projeta abrir três ‘Upinhas’ para atender crianças na quadra chuvosa; entenda

Unidades devem ser instaladas em pontos estratégicos da cidade durante o período de 1º de março até 31 de julho.

Beatriz Rabelo e Thatiany Nascimento
29 de Janeiro de 2026
Professora da rede municipal em sala de aula.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza e União assinam acordo de homologação dos precatórios do Fundef

Professores da rede municipal que atuaram entre os anos de 1998 e 2003 receberão uma fatia de mais de R$ 760 milhões.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis
Ceará

Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis

Um quarto animal foi atingindo, mas ficou apenas desorientado.

João Lima Neto
29 de Janeiro de 2026
Imagem mostra estudante jovem em frente ao prédio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São Paulo.
Ceará

Cearense é uma das 10 mulheres do Brasil aprovadas no ITA em 2026

Vestibular teve 180 convocados, dos quais só 5% foram meninas.

Theyse Viana
29 de Janeiro de 2026
Imagens de uma forte chuva causando alagamentos em Canindé, no Interior do Ceará, com ruas inundadas e carros sendo atingidos pela água intensa.
Ceará

Canindé tem a maior chuva do CE entre quarta e quinta-feira (29); veja volumes

Municípios sofreu impactos causados por alagamentos.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Janeiro de 2026
Rack de TI mostrando múltiplos equipamentos, como servidores e dispositivos de rede de computadores, em uma área de acesso controlado em Fortaleza. Ao centro, há um relógio atômico branco com letreiros vermelhos.
Ceará

O que é o relógio atômico instalado no Ceará

Estado é o terceiro do país a ganhar um equipamento desse tipo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva deitada na chuva em um parque urbano com árvores e bancos ao fundo, vestindo blusa laranja e calça listrada.
Ceará

Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais

Cenário pode apresentar "perigo" de acúmulo de chuvas em 57 municípios até às 23h59.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Janeiro de 2026
Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé
Ceará

Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé

Vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Cidade teve registro de chuva de 120mm.

Ana Alice Freire*
29 de Janeiro de 2026
Mão segura celular em frente a um notebook aberto na tela inicial do Prouni.
Ceará

Quando sai o resultado do Prouni? Inscrições se encerram nesta quinta (29)

São oferecidas bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior em todo o País.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Ambiente interno alagado, com água barrenta cobrindo o piso e atingindo a base de um freezer horizontal e de uma geladeira branca; ao fundo, móveis, equipamentos e uma cadeira azul aparecem parcialmente submersos, evidenciando os impactos da inundação no local.
Ceará

Profissionais de saúde enfrentam alagamento para salvar vacinas em Canindé

Cidade registrou fortes chuvas nessa quarta-feira (28). Prédio da Secretaria Municipal de Saúde está fechado para atendimento ao público.

João Lima Neto
29 de Janeiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Inscrições para o 1º semestre do Prouni 2026 terminam nesta quinta-feira (29)

Candidatos podem se inscrever pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Redação
29 de Janeiro de 2026
tela de computador mostrando site do sisu 2026.
Ceará

Resultado do Sisu 2026 é divulgado; saiba como consultar

Lista de aprovados na chamada regular já está disponível.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio
Ceará

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

De acordo com o Prefeitura, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

Bergson Araujo Costa
28 de Janeiro de 2026