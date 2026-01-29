Quando sai o resultado do Prouni? Inscrições se encerram nesta quinta (29)

O Ministério da Educação (MEC) divulgará na próxima terça-feira (3) os resultados da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). São oferecidas bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2025.

A lista da segunda chamada, de acordo com o Governo Federal, será revelada apenas no dia 2 de março.

As inscrições para o primeiro semestre do programa se encerram nesta quinta-feira (29). A consulta à oferta de vagas está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos podem buscar as oportunidades conforme curso, turno, instituição de ensino e município.

Requisitos para participar do Prouni

Para ter acesso às bolsas do Prouni, é preciso que o candidato tenha:

Completado o Ensino Médio;

Participado das últimas duas edições do Enem (2024 e 2025);

Obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do Enem;

Nota acima de zero na redação do exame.

Além disso, para ter acesso às bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda 1,5 do salário mínimo — que, em 2026, está fixado em R$ 1.621. Já as bolsas parciais são destinadas a quem tem renda familiar bruta mensal por pessoa menor do que três salários mínimos.

Nesta edição, o programa disponibiliza 594.519 bolsas, a maior oferta da história do Prouni, sendo 274,8 mil integrais e 319,7 mil parciais.