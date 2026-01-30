Carro capota na avenida Washington Soares, em Fortaleza, e gera congestionamento
Veículo capotado bloqueou parcialmente o tráfego no sentido norte–sul.
Um carro capotou na avenida Washington Soares, em Fortaleza, e gerou um congestionamento após uma colisão registrada na manhã desta sexta-feira (30), na CE-040, na altura do quilômetro 3.
O acidente envolveu dois veículos e provocou retenções no sentido Luciano Cavalcante-Cambeba. As informações são da TV Verdes Mares.
Segundo informações apuradas no local, um dos carros acessava a avenida Washington Soares a partir de uma via lateral quando colidiu com outro veículo que trafegava pela avenida.
Com o impacto, ambos perderam o controle. Um dos veículos foi removido pela seguradora, enquanto o outro permaneceu capotado, ocupando uma das faixas da via.
O carro capotado bloqueou parcialmente o tráfego no sentido norte–sul, deixando apenas duas faixas liberadas.
BPRE no local
Uma viatura do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) foi ao local para controlar o trânsito e realizar a sinalização até a retirada do veículo.
Conforme o BPRE, apesar do impacto e do acionamento do airbag, não houve feridos. Os dois motoristas envolvidos saíram conscientes dos veículos e não precisaram de atendimento médico.