Detran-CE cadastra novos instrutores autônomos; saiba como participar

O órgão tem feito o credenciamento dos profissionais.

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
Ceará
Pessoa manipulando uma carteira de trânsito digital.
Legenda: Todo processo é feito de forma digital.
Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil.

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou, nesta sexta-feira (30), que está realizando aulas práticas de direção veicular para interessados em se tornar instrutores de trânsito autônomos.

Segundo o órgão, a iniciativa segue a Resolução Contran nº 1.020/2025, que estabeleceu novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Todo o processo de credenciamento é feito pelo site oficial do Detran-CE: www.detran.ce.gov.br.

O credenciamento é pessoal, único e intransferível, realizado por meio de processo administrativo específico junto ao órgão, e condicionado ao cumprimento integral dos novos requisitos definidos para a CNH em todo o país.

Passo a passo

No site do Detran-CE, o interessado deve acessar a aba “Credencia” e informar o token do Certificado Digital para entrar no sistema.

Em seguida, é necessário clicar em “Solicitações” e abrir uma nova solicitação. Após o carregamento dos serviços, aparecerá a opção “Instrutor autônomo”. Um arquivo em PDF deve ser baixado — nele constam todos os requisitos do processo previstos na portaria.

Durante o preenchimento, o candidato deve anexar todos os documentos exigidos (veja a lista abaixo) e enviar a solicitação. Após a finalização, o acompanhamento pode ser feito pelo próprio portal.

Documentos necessários

  • Cópia da CNH válida há, no mínimo, dois anos e idade mínima de 21 anos;
  • Certificado de Ensino Médio completo;
  • Certificado de conclusão do Curso de Instrutor de Trânsito credenciado;
  • Certidão comprovando ficha criminal limpa, prontuário sem infrações gravíssimas e sem cassação da CNH;
  • Comprovante de residência;
  • Declaração de cumprimento das normas técnicas, pedagógicas e operacionais;
  • Comprovante de pagamento anual da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE).

Inspeção veicular

Uma das etapas do processo é a inspeção do veículo, que deve conter uma faixa branca destacável com a inscrição “Autoescola”, em preto.

Tempo máximo de uso do veículo por categoria:

  • Categoria A: até 8 anos;
  • Categoria B: até 12 anos;
  • Categorias C, D e E: até 20 anos.

O Detran-CE poderá realizar fiscalizações a qualquer momento durante visitas aos instrutores autônomos, para garantir a segurança e a conformidade das aulas.

Validade do credenciamento

O credenciamento tem validade de 12 meses. A renovação deve ser solicitada cerca de 60 dias antes do vencimento da licença atual, também pelo portal do órgão. Para isso, o instrutor precisa estar em dia com taxas e exigências previstas na portaria.

Mais informações

O Detran-CE disponibiliza atendimento pelo call center (85) 3125-9995, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Veja o comunidado

 

