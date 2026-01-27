Baliza no exame da CNH no Ceará permanece obrigatória, informa Detran

A baliza no exame prático para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) permanece obrigatória no Ceará, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou nesta terça-feira (27). Nesta semana, estados como São Paulo anunciaram o fim da baliza em suas provas.

Já no Ceará, o Detran pontuou que a orientação foi reafirmada inclusive em reunião com representantes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no último dia 23 de janeiro. "O Detran-CE segue praticando o formato tradicional de exame prático aguardando a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, a ser publicado pela Senatran conforme reza a nova Resolução", pontuou o órgão.

Após a publicação do novo manual, entretanto, a depender das orientações presentes neles, a baliza sofrer alterações, segundo o órgão estadual: "O Manual irá detalhar a aplicabilidade das diretrizes dos testes práticos conforme a nova legislação do processo de habilitação".

Veja também Ceará Defesa Civil registra desabamentos no Pirambu e no Siqueira Ceará Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais Ceará Com 125 mm, Fortaleza tem a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos

Polêmica do fim da baliza em estados

Desde essa segunda-feira (26), o Detran de São Paulo anuncio que deixou de realizar o teste de baliza para a obtenção da CNH. Apesar da baliza não ser precisar ser feita em uma área demarcada, o candidato ainda deverá estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez no trajeto do exame.

A informação causou polêmica, mas foi seguida pelos estados de Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Amazonas. No Distrito Federal, a baliza já não era obrigatória desde 2024.

Segundo o Detran-SP, a mudança atende a resolução 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2025.

No site CNH Paulista, é pontuado que a novidade deixou o "exame prático mais simples". A baliza era conhecida como uma das manobras mais temidas po

"Agora você pode realizar o exame prático com veículo automático e sem a obrigatoriedade da baliza, com um modelo de avaliação mais moderno, objetivo e focado na condução segura e responsável", diz o órgão de trânsito paulista.