Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

Intervenções de drenagem e urbanização estão previstas para 13 bairros.

Escrito por
e
Ceará
Vista aérea do bairro Sabiaguaba mostra uma ponte totalmente coberta por alagamento. Acima da água, há árvores e algumas residências.
Legenda: Ponte no bairro da Sabiaguaba deve passar por melhorias.
Foto: Seinf/Prefeitura de Fortaleza.

Mais de 20 áreas em 13 bairros de Fortaleza devem ser contempladas com obras de drenagem, pavimentação e urbanização por meio de uma operação de crédito de R$ 250 milhões, firmada entre a Prefeitura de Fortaleza e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira (27), no Palácio da Abolição, durante a divulgação de investimentos do BNDES no Ceará. O evento teve a participação do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e do presidente do Banco, Aloizio Mercadante.

De forma geral, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), os projetos abrangem melhorias da infraestrutura viária, com pavimentação de ruas em terra batida e captação adequada de águas pluviais através de bocas de lobo, sarjetas e galerias subterrâneas, para evitar alagamentos.

Veja também

teaser image
Ceará

Adolescente de 12 anos desaparece após ser arrastado em canal durante chuva em Fortaleza

teaser image
Ceará

Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

O prefeito Evandro Leitão ressaltou que praticamente todas as 12 regionais da capital estão sendo contempladas com drenagens e pavimentação – um combo que precisa estar junto para prevenir problemas urbanos, especialmente em áreas de risco.

“Essa operação de crédito vem no sentido de que a gente possa dar uma maior visibilidade a espaços, a regiões, a áreas que até então o poder público não conseguia enxergar”, reconheceu o gestor durante o evento.

Aloizio Mercadante reforçou que é a macrodrenagem da cidade que “protege as casas dos mais vulneráveis”, que correspondem a cerca de 47% da população da cidade, e “pavimentar de forma consistente e duradoura para melhorar a qualidade de vida”. 

Projeto em 3D de um complexo de lazer verde com campo de futebol sintético, áreas ajardinadas e um deck de madeira à beira d'água, na Lagoa da Libânia em Fortaleza.
Legenda: Projeto da Seinf para a Lagoa da Libânia, no bairro Mondubim.
Foto: Seinf/Prefeitura de Fortaleza.

A lista de espaços a serem requalificados com drenagem e nova pavimentação inclui:

  1. Poligonal Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter, entre a Av. Presidente Costa e Silva e a R. José Matias dos Santos
  2. Poligonal Comunidade do Gereba, no Passaré, entre a Av. Presidente Costa e Silva, Estrada do Itaperi, Av. Parque do Cocó e Rua A
  3. Poligonal Comunidade São Francisco, no Jangurussu, entre a Av. Presidente Costa e Silva, Rua Maria Elisângela e Rua Pompílio Gomes
  4. Poligonal Comunidade Ana Beatriz, no Passaré, entre a Av. Presidente Costa e Silva, R. 109, Av. Governador Leonel Brizola e Rua 117
  5. Poligonal Comunidade Vila Velha, no bairro de mesmo nome, entre as Ruas Arthur Borges, Nova Esperança e Raimundo Cunha e Av. José Moreira Rebouças
  6. Rua Raimundo Cunha, no Vila Velha, entre a Av. Machado de Assis e a Rua Arthur Borges
  7. Poligonal Comunidade Inferninho, no Vila Velha, entre a Rua Pedro Sampaio e a Av. Major Assis
  8. Rua Quixadá Felício, no Vila Velha, entre a Rua 25 e a Rua 10
  9. Poligonal Planalto Ayrton Senna - Setor 1, no bairro de mesmo nome, entre as Ruas do Sol, Beira Rio, Boa Hora e Trindade
  10. Poligonal Planalto Ayrton Senna - Setor 3, no bairro de mesmo nome, entre as Ruas Bernardo Manuel, Cel de Queiroz e Retiro da Felicidade
  11. Poligonal Comunidade Malvina, no Mondubim, entre as Ruas Santa Maria Goreth, IV, Baixa do Mangue, Semente Coité e Av. Mozart Pinheiro de Lucena
  12. Poligonal Comunidade Curva da Viúva, no José Walter, entre as Avenidas João de Araújo Lima, O, J e Rua Renato Câmara
  13. Poligonal Comunidade Rosalina, no Parque Dois Irmãos, entre as Ruas Primavera, 16, do Matadouro e 101
  14. Poligonal Comunidade Guarani Sumaré, no Passaré, entre as Avenidas do Passaré, Moura Matos e da Saudade
  15. Poligonal Lagamar 1, no Alto da Balança, entre as Ruas do Piloto, José Buson, Capitão Olavo e Souza Pinto
  16. Poligonal Caça e Pesca - Setor 1, no Vicente Pinzon, entre as vias Av. Dioguinho, Tv. Maia, Tv. José Cláudio, Rua C. Marcelo Teixeira, Rua Ipameri e Rua Francisco Delgado Perdigão
  17. Poligonal Caça e Pesca - Setor 2, no Vicente Pinzon, entre as vias Av. Dioguinho, Rua Monteiro, Tv. Francisco Lima, Tv. Regina Cavalcante, Tv. Marcelo Baldez e Rua Livreiro Polary Maia
  18. Poligonal Caça e Pesca - Setor 3, no Vicente Pinzon, entre as vias Av. Dioguinho, Estrada do Cajueiro, Rua Jamaica e Tv. Cícero Carvalho
  19. Rua Castro Alencar, no Jardim das Oliveiras, entre as Ruas Baraúna, Rua Plácido Coelho Jr. e Pe. Francisco Pita
  20. Poligonal Comunidade Tasso Jereissati, no Jardim das Oliveiras, entre as vias Rua Pe. Francisco Pita, Av. Um, Rua Engenheiro Nereu Barreira e Rua 1
  21. Poligonal Comunidade São Lucas, no Mondubim, entre as Ruas Nilo Firmeza, IV Pl. Mondubim, da Paz, H, Guilhermina Rocha e São Lucas

Outra novidade é a requalificação de uma ponte no bairro Sabiaguaba, entre a Rua Sabiaguaba e Av. Manuel de Castro. Segundo a Prefeitura, a intervenção tem como objetivo melhorar a infraestrutura de pavimentação e drenagem, e facilitar o acesso a essa região. 

A área total de intervenção é de 15.523,74 m² e prevê pavimentação em intertravado, passeios acessíveis e inclusivos, terraplanagem e drenagem. O valor total estimado é de R$15 milhões.

Segundo Leitão, a ideia é assinar o contrato com o BNDES nos próximos 30 dias e, até o início de março, dar seguimento às obras.

Obras em lagoas

Além das mudanças na pavimentação, o pacote de intervenções inclui a urbanização das Lagoas da Paupina, Libânia e Maraponga.

O diagnóstico da Lagoa da Paupina identificou falta de manutenção, mobiliário e iluminação no local, havendo necessidade de preservar a vegetação nativa e valorizar o patrimônio histórico. Conforme a Prefeitura, o projeto busca reduzir os “impactos da ocupação desordenada” e criar espaços de lazer e esporte.

A urbanização contará com ampliação da arborização, melhorias da pavimentação, mobiliário urbano, acessibilidade, espaços de convívio social, ambientes integrativos e áreas esportivas.

Já na Maraponga, a “ausência de equipamentos de lazer agrava o abandono e a desvalorização da área”, aponta a gestão. A requalificação tenta resolver problemas de degradação do espaço, falta de infraestrutura, pavimentação precária, drenagem ineficiente e iluminação insuficiente

A intervenção na área contará com requalificação das vias e passeios com trocas de revestimentos, instalação de mobiliário urbano e acessibilidade universal.

Visualização aérea esquemática da Lagoa da Maraponga, mostrando a distribuição de vegetação, trilhas sinuosas, estacionamentos e estruturas construídas próximas a uma costa ou lago.
Legenda: Projeto de urbanização da Lagoa da Maraponga.
Foto: Seinf/Prefeitura de Fortaleza.

A Lagoa da Libânia, no Mondubim, também sofre com impactos negativos gerados pela ocupação desordenada. Por isso, a premissa é “promover a sensação de pertencimento da lagoa à população de Fortaleza”.

Na área, o projeto terá requalificação das vias e passeios com trocas de revestimentos; instalação de mobiliário urbano; acessibilidade universal; espaços de convívio social; ambientes integrativos e areninha.

Nova rede de esgoto

O governador Elmano de Freitas determinou ainda que a parceria público-privada entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a empresa Ambiental Ceará também realizem o esgotamento sanitário, caso uma região não seja coberta, durante as obras da Prefeitura.

A unificação do processo deve poupar recursos públicos ao evitar que as vias sejam reabertas para novas obras. “Façamos juntas a rede de drenagem e a rede de esgoto. Com isso, o nosso povo nem pisa na lama e sai da situação de insalubridade, de ter o esgoto a céu aberto”, declarou.

