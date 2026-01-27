Diário do Nordeste
Eixão das Águas recebe mais R$ 623 milhões para concluir duplicação no CE; veja prazo

Obra deve transportar água do açude Castanhão para a Grande Fortaleza.

Escrito por
e
(Atualizado às 11:46)
Ceará
Um longo canal de irrigação do Eixão das Águas, no Ceará, de concreto com água calma atravessa uma paisagem árida de terra vermelha, com um caminhão amarelo estacionado à direita e vegetação seca ao redor.
Legenda: Eixão original foi concluído há mais de uma década e tem quase 260 km de extensão.
Foto: Kid Jr.

A obra de duplicação do Eixão das Águas, um grande canal de 256 km que liga o açude Castanhão à região de Fortaleza, está 51% concluída. Com previsão de término em dezembro deste ano, o canal deve alcançar 27 municípios e impactar no abastecimento de mais de quatro milhões de pessoas. Para isso, nesta terça-feira (27), a intervenção recebeu um novo aporte de R$ 623 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

O anúncio ocorreu no Palácio da Abolição, durante a divulgação de investimentos do BNDES no Ceará. O evento teve a participação do governador Elmano de Freitas, do presidente do Banco, Aloizio Mercadante, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Com a duplicação, autorizada no fim de 2024, a capacidade de transporte do Eixão passará de 11 m³/s para 22 m³/s (22 mil litros por segundo), aumentando a oferta de água do Castanhão para Fortaleza e Região Metropolitana, incluindo o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Veja também

teaser image
Ceará

Eixão, Ramal, Malha e Cinturão das Águas: entenda o que são e como abastecem o Ceará

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

O trajeto do canal também atende três distritos industriais (Maracanaú, Horizonte e Pacajus) e os distritos de irrigação Jaguaribe-Apodi e Tabuleiro de Russas.

Segundo o Secretário dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Fernando Santana, quase R$ 500 milhões já foram aplicados, e o novo aporte de R$ 623 milhões deve assegurar a continuidade dos trabalhos. O montante total investido deve chegar a R$ 1,3 bilhão.

Atualmente, as frentes de trabalho mobilizam cerca de 800 trabalhadores e mais de 300 máquinas operando simultaneamente.

O cronograma prevê que os primeiros testes na estrutura ocorram já no final de março, mantendo a perspectiva de conclusão total da obra para dezembro de 2026. em anúncios anteriores, as gestões prometiam o término no segundo semestre deste ano.

“Nós vamos duplicar a capacidade de trazer água do Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza”, afirmou Santana ao Diário do Nordeste. “Isso é uma garantia de que, em um momento que a gente tenha escassez de chuva - porque nossas chuvas são irregulares -, a gente possa trazer água com muito volume do Castanhão”.

O que é o Eixão das Águas?

O primeiro Eixão das Águas foi construído entre 2003 e 2014, com metade da vazão permitida (3 bombas), o que era suficiente para a época. Com o aumento da demanda ao longo dos anos, a duplicação prevê instalar mais três grupos de motobombas e uma segunda linha de tubulação em aço carbono.

A água do Castanhão só é utilizada quando os reservatórios que ficam mais próximos de Fortaleza não têm a capacidade de abastecer as cidades. Isso não ocorre desde 2018, conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Contudo, a capacidade dobrada do Eixão busca prevenir problemas futuros de abastecimento diante das mudanças climáticas e possíveis quedas no aporte dos reservatórios.

Aloizio Mercadante ressaltou que o Eixão é "fundamental para a segurança hídrica" e "um projeto transformador" do Estado porque vai duplicar a capacidade de abastecimento da Grande Fortaleza, distritos rurais e distritos industriais. 

"Foi uma obra muito bem desenhada, muito bem feita, para permitir esse salto. Vamos comprar os equipamentos, duplica a capacidade, trazer a tubulação. É um dos projetos do Novo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]. O BNDES vai financiar 95%, com R$1,25 bilhão", ressaltou.

Etapas do Eixão

Além de Fortaleza, a obra deve beneficiar os municípios de Alto Santo, Jaguaribara, Morada Nova, Ibicuitinga, Russas, Limoeiro do Norte, Ocara, Cascavel, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba, Maranguape, Maracanaú, Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante.

O empreendimento é distribuído em 5 trechos:

  • Trecho 1 – Açude Castanhão ao Açude Curral Velho
  • Trecho 2 – Açude Curral Velho à Serra do Félix 3
  • Trecho 3 – Serra do Félix ao Açude Pacajus
  • Trecho 4 – Açude Pacajus ao Açude Gavião
  • Trecho 5 – Açude Gavião ao Porto do Pecém.

