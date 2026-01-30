Chuvas reduzem, mas 23 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’
Previsão do Inmet indica chuvas e ventos intensos até este sábado (31).
Após uma semana de chuvas e ventos intensos em várias regiões do Ceará, a previsão é de precipitações mais concentradas no oeste do Estado até este sábado (31), conforme aviso amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta (30).
O aviso, classificado como de “perigo potencial”, abrange 23 municípios cearenses. Nesses locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60km/h. Ele é válido até as 10h de amanhã.
Veja também
O Inmet aponta que, nos locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Cidades sob aviso de perigo potencial
- Aiuaba
- Ararendá
- Carnaubal
- Crateús
- Croatá
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Parambu
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quiterianópolis
- Reriutaba
- São Benedito
- Tamboril
- Tauá
- Varjota
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para o Ceará
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) disponibiliza a previsão do tempo para o fim de semana no Ceará. Confira:
Sexta-feira, 30/01/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e sul da Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, há possibilidade de trovoadas isoldas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no noroeste do estado e na região Jaguaribana.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
Sábado, 31/01/2026
- Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
Domingo, 01/02/2026
- Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.