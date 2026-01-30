Diário do Nordeste
Chuvas reduzem, mas 23 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’

Previsão do Inmet indica chuvas e ventos intensos até este sábado (31).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:31)
Ceará
Pessoa com guarda-chuva vermelho caminhando de costas em um dia de chuva, com gotas d'água visíveis no ar e no chão molhado.
Legenda: Ceará tem previsão de chuvas durante o fim de semana.
Foto: Fabiane de Paula.

Após uma semana de chuvas e ventos intensos em várias regiões do Ceará, a previsão é de precipitações mais concentradas no oeste do Estado até este sábado (31), conforme aviso amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta (30).

O aviso, classificado como de “perigo potencial”, abrange 23 municípios cearenses. Nesses locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60km/h. Ele é válido até as 10h de amanhã.

O Inmet aponta que, nos locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O instituto lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de perigo potencial

  • Aiuaba
  • Ararendá
  • Carnaubal
  • Crateús
  • Croatá
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Parambu
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Quiterianópolis
  • Reriutaba
  • São Benedito
  • Tamboril
  • Tauá
  • Varjota

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) disponibiliza a previsão do tempo para o fim de semana no Ceará. Confira:

Sexta-feira, 30/01/2026

  • Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e sul da Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité, alta possibilidade de chuvas isoladas.
  • Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, há possibilidade de trovoadas isoldas.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no noroeste do estado e na região Jaguaribana.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Sábado, 31/01/2026

  • Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Domingo, 01/02/2026

  • Madrugada: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.
  • Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.
  • Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.
  • Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

