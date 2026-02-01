Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Um casal morreu após ser atropelado em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desse sábado (31). As vítimas tentavam empurrar um veículo sem combustível em uma rodovia no momento do acidente.

Informações preliminares dão conta que o casal empurrava o carro quando um outro automóvel colidiu na lateral. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os veículos danificados e as vítimas no chão após o acidente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) confirmou as mortes após o acidente de trânsito. As vítimas ainda não foram identificadas formalmente.

A Pasta informou que outras pessoas ficaram feridas no episódio e foram socorridas para uma unidade hospitalar. Contudo, o estado de saúde delas não foi divulgado.

A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante, segundo a SSPDS-CE. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuaram na ocorrência.