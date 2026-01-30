Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida

O Ceará registrou, até esta sexta-feira (30), mais de 21 mil descargas atmosféricas em 2026, de acordo com dados da Enel Distribuição Ceará, obtidos por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia.

O município de Solonópole apresenta, até o momento, a maior incidência, com 1.202 raios, seguido por Tauá (899), Lavras da Mangabeira (842), Independência (682) e Canindé (678).

O dia com o maior número de registros neste ano foi 29 de janeiro, quando foram contabilizadas 1.004 descargas atmosféricas em todo o estado, em meio às fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Ceará, segundo o levantamento.

REGISTROS DE 2025

Ao longo de 2025, foram registradas mais de 167 mil descargas atmosféricas no Ceará. As cidades mais atingidas no período foram:

Santa Quitéria (7.543),

Granja (7.410),

Morada Nova (4.020),

Sobral (3.208)

Crato (3.177).

Já as macrorregiões com maior número de ocorrências foram:

Cariri (29.779),

Sertão de Crateús (24.201)

Centro-Sul (20.294).

CUIDADOS DURANTE TEMPESTADE

Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

CUIDADOS FORA DE CASA

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

COMO FUNCIONA O MONITORAMENTO

O Sistema de Monitoramento e Alertas emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.

Ele também monitora chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas. Tal ação possibilita que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida.

Esse trabalho é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo, e serve para otimizar o serviço em caso de interrupção no fornecimento de energia.