Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida
Ao longo de 2025, foram registrados mais de 167 mil raios.
O Ceará registrou, até esta sexta-feira (30), mais de 21 mil descargas atmosféricas em 2026, de acordo com dados da Enel Distribuição Ceará, obtidos por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia.
O município de Solonópole apresenta, até o momento, a maior incidência, com 1.202 raios, seguido por Tauá (899), Lavras da Mangabeira (842), Independência (682) e Canindé (678).
O dia com o maior número de registros neste ano foi 29 de janeiro, quando foram contabilizadas 1.004 descargas atmosféricas em todo o estado, em meio às fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Ceará, segundo o levantamento.
Veja também
REGISTROS DE 2025
Ao longo de 2025, foram registradas mais de 167 mil descargas atmosféricas no Ceará. As cidades mais atingidas no período foram:
- Santa Quitéria (7.543),
- Granja (7.410),
- Morada Nova (4.020),
- Sobral (3.208)
- Crato (3.177).
Já as macrorregiões com maior número de ocorrências foram:
- Cariri (29.779),
- Sertão de Crateús (24.201)
- Centro-Sul (20.294).
CUIDADOS DURANTE TEMPESTADE
- Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc;
- Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;
- Evitar consertos de instalações elétricas;
- Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.
CUIDADOS FORA DE CASA
-
Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;
-
Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.
COMO FUNCIONA O MONITORAMENTO
O Sistema de Monitoramento e Alertas emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.
Ele também monitora chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas. Tal ação possibilita que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida.
Esse trabalho é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo, e serve para otimizar o serviço em caso de interrupção no fornecimento de energia.