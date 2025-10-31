Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

imagem da capela mais antiga do Ceará, dedicada a nossa senhora de fátima, na cidade de Solonópole

Negócios

Cidade cearense tem uma das maiores reservas de lítio do País; conheça lugar

Ceará tem mais de 100 empresas pesquisando extração do mineral, essencial para baterias de carros elétricos

Mariana Lemos 06 de Junho de 2025
Montagem com duas imagens do vídeo em que o suspeito preso pela polícia em Solonópole, no Ceará, aparece carregando um filhote de gato pelo rabo, antes de atirá-lo no chão

Segurança

Idoso suspeito de arremessar e matar filhote de gato no interior do Ceará é morto a tiros

Crime aconteceu em uma residência particular e investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Solonópole

Redação 10 de Março de 2025
Montagem com duas imagens do vídeo em que o suspeito preso pela polícia em Solonópole, no Ceará, aparece carregando um filhote de gato pelo rabo, antes de atirá-lo no chão

Segurança

PMCE prende homem suspeito de maus-tratos a filhote de gato em Solonópole

A ação ocorreu após a equipe policial receber um vídeo em que ele aparece arremessando um filhote de gato ao chão

Redação 08 de Março de 2025
Contratados irão atuar no trabalho com alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Papo Carreira

Prefeitura de Solonópole faz seleção com 100 vagas para a Educação; saiba como se inscrever

Contratados cumprirão carga horária semanal de 40 horas

Redação 21 de Janeiro de 2025
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Eliana e o pai

Zoeira

Eliana renuncia herança deixada pelo pai cearense, diz colunista

Apresentadora da TV Globo formalizou decisão anexando escritura de renúncia aos autos do processo

Redação 24 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Solonópole?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Solonópole?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagem de pedra cercada de árvores sob sol no interior do Ceará

Ceará

Gravuras rupestres pré-históricas são descobertas durante escavações para obra no CE; veja imagens

Grafismos históricos foram identificados pela equipe de acompanhamento arqueológico das obras do projeto ‘Malha D’água’

Marcos Moreira 01 de Julho de 2024
fachada MPCE Solonópole

Segurança

Tabeliã e substituto são condenados por apropriação de R$ 1,7 milhão de verbas públicas

Segundo MPCE, os réus utilizaram os recursos, 'por muitas vezes', para custear despesas pessoais, a exemplo do plano de saúde da tabeliã

Redação 09 de Maio de 2024
1 2 3