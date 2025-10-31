Ceará tem mais de 100 empresas pesquisando extração do mineral, essencial para baterias de carros elétricos
Crime aconteceu em uma residência particular e investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Solonópole
A ação ocorreu após a equipe policial receber um vídeo em que ele aparece arremessando um filhote de gato ao chão
Contratados cumprirão carga horária semanal de 40 horas
Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX
Apresentadora da TV Globo formalizou decisão anexando escritura de renúncia aos autos do processo
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Grafismos históricos foram identificados pela equipe de acompanhamento arqueológico das obras do projeto ‘Malha D’água’
Segundo MPCE, os réus utilizaram os recursos, 'por muitas vezes', para custear despesas pessoais, a exemplo do plano de saúde da tabeliã