Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Um homem ficou gravemente ferido após colidir contra um poste no município de Novo Oriente, no interior do Ceará. O acidente com moto foi registrado na madrugada de sábado (31), na rua JK. O jovem foi identificado como Antônio Carlos Daniel de Souza Rodrigues.

A secretária de Saúde de Novo Oriente, Paula Pinheiro, detalhou que o jovem deu entrada na unidade de saúde do município com suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

No entanto, devido à gravidade do quadro, ele precisou ser transferido para o Hospital São Lucas, no Crato. "O encaminhamento foi autorizado pelo médico da Regulação", afirmou Paula.

Entenda o acidente

A cena foi registrada por imagens de câmeras de segurança, que mostra a batida, aproximadamente às três da manhã. Moradores aparecem em seguida para prestar suporte ao jovem.

No vídeo, é possível ver o momento em Antônio Carlos perde o controle do veículo e bate em um poste, que quebra devido ao impacto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou o socorro.