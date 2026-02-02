Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

O Beach Park encerra a primeira edição da “Promoção Residentes do Ceará” de 2026 nesta segunda-feira (02). A iniciativa oferece condições especiais para moradores do estado aproveitarem o Parque Arvorar e o Aqua Park, eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo Tripadvisor em 2025, com mais flexibilidade e economia.

Os ingressos adquiridos durante a campanha poderão ser utilizados até 12 de abril de 2026, permitindo que o público local escolha aproveitar logo o acesso ou agendar a visita ao longo de todo o primeiro trimestre do ano, incluindo datas estratégicas e feriados como os do Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Dia de São José (19 de março), Carta Magna do Ceará (25 de março) e da Semana Santa (29 de março a 05 de abril).

Na campanha, o Parque Arvorar tem ingressos individuais a partir de R$ 89 no Pix ou em até 10x de R$ 9,90 no cartão. Já o ingresso individual do Aqua Park pode ser adquirido a partir de R$ 179 no Pix ou em até 10x de R$ 18,90 no cartão de crédito. Os valores promocionais são a oportunidade perfeita para moradores do Ceará aproveitarem experiências inesquecíveis com economia e muita diversão.

O Parque Arvorar combina lazer, diversão e contato direto com a natureza, ampliando as opções de entretenimento do destino Beach Park. Localizado também em Aquiraz, o parque traz atrações como a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares e vista panorâmica 360 graus de tirar o fôlego; o Arvorão, um circuito de trilhas aéreas repleto de desafios, com escorregadores e passarelas suspensas; e o Redão, um grande redário suspenso, onde a diversão é conseguir se equilibrar.

Além disso, o grande destaque do parque são os três aviários, uma experiência única onde os visitantes é que entram na “casa” dos animais, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, e podem observar de perto diferentes espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como a Arara Azul, o Periquito da Cara Suja e a Jandaia Verdadeira.

Aqua Park: um dos maiores destaques do destino

Desejado pelas famílias de todo o país, o Aqua Park reúne atrações icônicas e experiências para todas as idades, sendo considerado o segundo melhor parque aquático do planeta. Entre as atrações de destaque, está o Surreal, a mais alta montanha-russa aquática do mundo. Com 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra o surfe e suas manobras radicais. Utilizando potentes jatos d’água para impulsionar subidas e descidas únicas, a atração redefine os padrões dos toboáguas ao redor do mundo e promete fortes emoções para quem se aventurar.

Os ingressos promocionais devem ser adquiridos exclusivamente pelo site clicando no link. A quantidade disponível para cada dia pode variar conforme a data escolhida. A remarcação é gratuita, desde que dentro do mesmo período da promoção.

Serviço

Campanha Residentes Ceará 2026

Período: de 14 de janeiro a 02 de Fevereiro

Valores Aqua Park: R$ 179 (pix) ou em 10x de R$ 18,90 (cartão de crédito) Valores Parque Arvorar: R$ 89 (pix) ou em 10x de R$ 9,90 (cartão de crédito)

Vendas: ingresso.beachpark.com.br

Mais informações: (85) 4012-3030