Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Os investimentos públicos no Sertão Central do Ceará cresceram 740% nos últimos cinco anos, segundo levantamento da Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais. O montante investido na região passou de R$ 16,5 milhões em 2021 para R$ 139,3 milhões em 2025, considerando os primeiros semestres de cada ano.

Na sequência, os maiores crescimentos foram registrados no Maciço de Baturité, com alta de 545%, e no Litoral Leste, com 372% (ver dados no infográfico abaixo). Esses valores são empenhados em áreas como saúde, educação e segurança.

Apesar do crescimento dos investimentos em outras regiões, a Grande Fortaleza ainda concentra o maior volume de recursos aplicados, com cerca de R$ 600,4 milhões investidos em 2025. O valor representa um aumento de 82,17% em relação ao primeiro semestre de 2021.

Em todo o Ceará, foram R$ 663,3 milhões no primeiro semestre de 2021 e, no primeiro semestre de 2025, o montante chega a R$ 1,45 bilhão, crescimento de 118,9%.

Os valores são oriundos sobretudo do Tesouro (56%) e podem vir ainda de outras fontes, como captação de outras fontes, como instituições financeiras.

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz), Fabrízio Gomes, explica que a sustentabilidade e equilíbrio fiscal do Ceará permite não só fazer investimentos com recursos próprios, mas também captação de recursos com condições interessantes, a exemplo de taxas de juros menores.

"Então, além do recurso estadual do Tesouro, dado essa política fiscal equilibrada, o governo também pode contrair operações de crédito para ampliar ainda mais os investimentos", afirma.

Ele enfatiza que o investimento total dos 12 meses de 2024 nas microrregiões foi de R$ 3,9 bilhões e que, em 2025, o valor já passa de R$ 1,8 bilhão, considerando, além do primeiro semestre, o mês de julho.

"O governo do Estado tem feito políticas fiscais e econômicas acertadas desde 2023, permitindo que o PIB do Ceará cresça acima do PIB nacional. Esse crescimento permite aumento na arrecadação", completa.

Veja quais cidades integram as microrregiões

Grande Fortaleza

Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante.

Cariri

Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre.

Sertão Central

Por que o Sertão Central teve o maior incremento?

Legenda: Construção da Ferrovia Transnordestina se aproxima do Sertão Central Foto: João Lavor/TLSA

O panorama dos últimos cinco anos nas microrregiões mostra elevação expressiva no nível de investimento em alguns locais, enquanto em outros houve um crescimento bem mais tímido ou até mesmo queda.

"A gente consegue observar que há uma distribuição ainda maior para as regiões do Estado, permitindo mais investimentos também no interior. Então é muito importante ter sempre essa sustentabilidade e esse equilíbrio fiscal que o Ceará também para conseguirmos realizar esses investimentos", afirma o titular da Pasta.

Enquanto o Sertão Central e o Maciço de Baturité registraram aumentos expressivos nos investimentos, o Litoral Leste do Ceará, que engloba municípios como Beberibe, Aracati e Cascavel, apresentou uma redução de 20% no volume de recursos aplicados, na comparação entre os primeiros semestres de 2021 e 2025.

Ainda de acordo com a Sefaz-CE, o volume expressivo com acréscimo nos recursos empenhados no Sertão Central tem como motivo o Projeto Malha D'Água, "com o sistema adutor da cidade de Banabuiú, fortalecendo a interiorização das ações do governo".

No caso do Litoral Leste, em 2021 havia um valor relacionado a "obras e supervisão na região, para execução naquele exercício", o que gerou o volume maior naquela ocasião, também de acordo com a Sefaz-CE.

No Sertão dos Inhamuns, não houve queda, mas o volume de recursos ficou praticamente estável: na primeira metade de 2021, os investimentos somaram R$ 12,7 milhões. Em igual período de 2025, os investimentos estaduais na microrregião foram de R$ 13 milhões.

Por que Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central recebem mais investimentos ao longo dos anos?

O professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do FGV/Ibre, João Mário de França, destaca que Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central de fato têm protagonismo na economia do Estado.

"Juntas, representam quase 75% do PIB estadual, a preços correntes. Para manter esse dinamismo são necessários investimentos do poder público, principalmente em infraestrutura e logística, para a atração de novas empresas e negócios".

"Uma outra e mais importante razão de atração de um volume maior de investimentos estaduais reside no fato de juntas essas regiões representarem cerca de 60% da população do estado, que precisa ser atendida em suas demandas de serviços públicos, como saúde, educação e etc.", pontua o professor.

Por outro lado, Litoral Leste e Sertão dos Inhamuns, representam menos de 3% do PIB estadual, com pouco destaque econômico, segundo João Mário de França. "Também são duas regiões de planejamento com o menor percentual da população do Ceará e, juntas, representam apenas cerca de 4%".