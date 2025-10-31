Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara

Segurança

Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos

Redação 13 de Setembro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Ibaretama

PontoPoder

Cidade cearense reelegeu chapa 100% feminina para Prefeitura, mas não escolheu nenhuma vereadora

Ibaretama terá mulheres como prefeita e vice, mas não terá representação feminina no legislativo municipal

Luana Barros, Nícolas Paulino 17 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ibaretama?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ibaretama?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
fachada da delegacia regional de quixadá

Segurança

Jovem de 27 anos é espancada até a morte por namorado em Ibaretama, no Interior do Ceará

O agressor tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma área de matagal

Redação 23 de Maio de 2023

Ceará

Jovem de 18 anos morre eletrocutado na semana do próprio casamento no interior do Ceará

Rian Rodrigues de Souza Silva morava na zona rural do município de Ibaretama e estava com casamento marcado. Ele foi eletrocutado ao ligar uma extensão

Redação 12 de Abril de 2022
Polícia Civil do Ceará

Segurança

Além de chacina, homem mais procurado do CE é investigado pela morte de mais 9 pessoas

Wanderson Delfino de Queiroz foi preso nesta quinta-feira (4)

Redação 05 de Novembro de 2021
Jovem reencontra mãe após ser sequestrado no Ceará em maio de 2021

Segurança

Estudante reencontra mãe em Fortaleza após ser feito refém por mais de 24 horas

O jovem foi sequestrado em Ibaretama, na segunda (17), e foi libertado em Pacajus espontaneamente na quarta-feira (19)

Redação 20 de Maio de 2021
1 2 3