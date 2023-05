Jovem de 27 anos é espancada até a morte por namorado em Ibaretama, no Interior do Ceará

Uma jovem de 27 anos foi espancada até a morte pelo namorado no município de Ibaretama, no sertão cearense, na madrugada desta terça-feira (23). O caso ocorreu na localidade de Barreiros, zona rural da cidade.

O casal teria entrado em uma discussão e o homem de 29 anos começou a espancar a companheira, segundo testemunhas relataram à TV Verdes Mares.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o agressor tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma área de matagal. Ele estaria tentando esconder-se na casa de seu pai.

"Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e atenderam à ocorrência", informou a pasta.

Mandados de prisão

O suspeito, que tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio e roubo a residência, foi conduzido à Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Na unidade policial, o homem teve ainda um mandado de prisão temporária e um preventivo por homicídio cumpridos contra ele: "Após os procedimentos na delegacia, o homem foi colocado à disposição da Justiça".