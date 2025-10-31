Diário do Nordeste
Fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento

Ceará

Médicos denunciam atraso salarial em pelo menos 10 municípios do Ceará; confira locais

Em Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, profissionais entraram em greve devido à falta de pagamento. Prestação de serviços de anestesiologistas no IJF, em Fortaleza, também pode parar

Gabriela Custódio 27 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Altaneira?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Altaneira?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Pessoa não identificada sentada em carteira escolar responde prova

Papo Carreira

Prefeitura de Altaneira abre concurso público com 206 vagas; salários vão até R$ 4,6 mil

Inscrições começam neste sábado (9). Pedidos de isenção das taxas de inscrição devem ser feitos desta quinta (7) até a tarde desta sexta (8)

Redação 07 de Março de 2024
Incêndio em casa

Segurança

Mulher ateia fogo em casa e homem tem metade do corpo queimado em Altaneira, Interior do Ceará

Vizinhos informaram à Polícia que a mulher havia levado a vítima para dormir com ela nesta madrugada

Redação 27 de Outubro de 2022
Polícia Civil, Polícia

PontoPoder

Ceará tem pelo menos seis prefeitos alvos de investigação em menos de dois anos de gestão

As suspeitas envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação

Alessandra Castro 22 de Outubro de 2022
video

Região

Demônio de areia? Redemoinho de poeira surpreende motorista no Crato; veja vídeo

Evento é causado quando ar localizado sobe rápido em contato com a poeira, em condição climática quente

Redação 08 de Outubro de 2021
Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa, em Fortaleza

Política

Prefeito de Altaneira confirma dois secretários entre os 13 presos na Operação Salus

Dariomar se diz surpreso com a operação. Os mandados foram executados nos municípios de Altaneira, Nova Olinda, Antonina do Norte, Aurora, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e Beberibe

Igor Cavalcante 10 de Dezembro de 2020

Segurança

Secretários e empresários são investigados por fraudes em licitações em Altaneira

Quatorze servidores estão sendo afastados em operação contra fraudes e desvio de dinheiro da Saúde

Redação 10 de Dezembro de 2020

Segurança

Polícia prende quadrilha suspeita de roubar e clonar veículos no Ceará

Cinco suspeitos foram presos no Ceará e um foi capturado no estado do Rio Grande do Sul

Redação 17 de Dezembro de 2019
