Mulher ateia fogo em casa e homem tem metade do corpo queimado em Altaneira, Interior do Ceará

Um homem teve cerca de 50% do corpo queimado após uma mulher atear fogo em uma casa no município de Altaneira, no interior do Ceará. O caso, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27), é investigado Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A TV Verdes Mares apurou com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) que a vítima foi achada por vizinhos e levada ao Hospital Municipal de Altaneira por volta de 4h. Os moradores também ajudaram a apagar o fogo pois ficaram com medo de as chamas consumirem outras casas.

Não se sabe a natureza da relação do casal, mas vizinhos informaram à Polícia que a mulher havia levado a vítima para dormir com ela. Também não há identificação da dupla.

O estado de saúde do homem é estável. Ele foi transferido para o Hospital Regional do Cariri (HRC).

Suspeita não foi encontrada

Ainda conforme apurações da PMCE, a mulher suspeita de incendiar a residência não foi encontrada. Vizinhos relataram que ela tem problemas psiquiátricos.

Segundo nota da PC-CE, o caso será investigado pela Delegacia Municipal de Farias Brito, município próximo à Altaneira. As forças de segurança informaram que estão em diligência.