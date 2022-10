Homem é flagrado danificando moto de funcionário da Cagece ao ter água cortada em Juazeiro do Norte

Um homem, não identificado, foi flagrado, nessa quarta-feira (26), agredindo e danificando a motocicleta de um funcionário da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em Juazeiro do Norte. O colaborador realizava o interrompimento do fornecimento de água em uma residência quando foi alvo do suspeito.

O episódio foi filmado pelo colega de trabalho da vítima. Na gravação, é possível observar o momento em que o indivíduo usa a alavanca dos profissionais para desferir diversos golpes contra o veículo. Uma mulher tenta impedir o suspeito, mas não consegue.

O autor do vídeo orienta que ele pare a ação, mas é ignorado. "Nós estávamos com uma ordem de corte, porém o cliente saiu, pegou a alavanca do meu agente e quebrou a moto do rapaz todinha", detalha o colaborador na gravação.

Em nota, a Cagece informou que a Polícia foi chamada para atender o caso e que a vítima está bem. A companhia ainda disse que "repudia qualquer ato de violência".

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender o caso, que aconteceu na Rua Duque de Caxias, bairro Santa Tereza. No entanto, quando os agentes chegaram ao local,Então foram realizadas diligências para achá-lo, mas sem sucesso.

A corporação informou que a vítima deve comparecer à delegacia da Polícia Civil para registrar o caso.

