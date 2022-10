Homens suspeitos de aplicar golpe de falsos atendentes de banco são presos em Fortaleza

Dois homens, um paulista de 21 anos e outro carioca de 28, foram presos, nessa terça-feira (25), por supostamente fingirem ser atendentes de banco para aplicar golpes em Fortaleza. Além do crime de estelionato, eles ainda são suspeitos de integrarem um grupo criminoso.

Conforme informações da Polícia Civil, os jovens se passavam por funcionário de instituições financeiras para enganar os clientes, ganhando a confiança para, em seguida, recolher os cartões deles.

Os dois homens foram presos enquanto usavam o crédito para realizar diversas compras em um shopping localizado no bairro Edson Queiroz. Com eles, a Polícia aprendeu um cartão de crédito, uma determinada quantia em dinheiro e cerca de R$ 100 mil em produtos comprado com o crédito de uma das vítimas.

Mais detalhes sobre o caso deve ser divulgado nesta quinta-feira (27), a partir das 10h30, em uma coletiva de imprensa realizada pelas autoridades policiais do Ceará.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste