Mãe e filha idosas morrem em incêndio residencial em Fortaleza

Mãe e filha morreram em um incêndio residencial na madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Meireles, em Fortaleza.

As vítimas foram identificadas como Maria Ocilma Rodrigues e Maria Ilza Rodrigues, que moravam no 4º andar do Edifício Catarina Ribeiro, na Rua Monsenhor Bruno.

Ainda não há informações sobre a causa do fogo. O Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A Defesa Civil de Fortaleza também irá ao imóvel.

Segundo um funcionário do prédio, as duas mulheres são idosas aposentadas, sendo uma delas do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), e moravam sozinhos.

"Muito triste. Estou muito sentido, muito abalado", disse o porteiro Airton.

Mais informações em instantes.